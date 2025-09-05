Mundo
Acusa el Pentágono sobrevuelo de dos cazas venezolanos a buque suyo
 
Periódico La Jornada
Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 20

Dos aviones de combate venezolanos sobrevolaron ayer uno de los buques estadunidenses desplegados en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, aseguró el Departamento de Defensa de Estados Unidos. La república bolivariana no confirmó ni negó esta acción, al cierre de esta edición.

A continuación el comunicado del Pentágono divulgado anoche: “Hoy (ayer) dos aviones militares del régimen de (Nicolás) Maduro volaron cerca de un buque de la marina estadunidense en aguas internacionales. Este movimiento altamente provocativo fue diseñado para interferir con nuestras operaciones contra el narcoterrorismo. El cártel que dirige Venezuela está fuertemente exhortado a no realizar ningún otro esfuerzo para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo llevadas a cabo por los militares de Estados Unidos”.

