▲ En Caracas, Nicolás Maduro participó el martes, junto con el embajador chino en Venezuela, Lan Hu, en la ceremonia por los 80 años de la victoria de China sobre Japón. Foto Xinhua

Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 20

Caracas. El ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Diosdado Cabello, expuso en detalle las inconsistencias de la información proporcionada por Estados Unidos sobre el ataque a una lancha en el Caribe, el martes, que supuestamente transportaba drogas provenientes de la república bolivariana.

“Ellos se inventaron una película a su conveniencia y les hemos demostrado con informes que eso (el problema de las drogas) es de ellos, no nuestro”, dijo en su programa semanal de televisión Con el mazo dando. Y agregó en tono irónico: “Cuando uno va a meter un embuste, tiene que cuidar los detalles”.

La primera incongruencia señalada por Cabello es que el presidente Donald Trump, al informar sobre el suceso, dijo: “literalmente hace unos minutos disparamos a un barco…” y habló en horas de la tarde del martes. Sin embargo, el video publicado posteriormente muestra una operación nocturna.

El ministro mostró luego un fotograma del video para contrastar lo que se puede apreciar en la imagen con los dichos de los funcionarios estadunidenses. “Dijeron que había 11 personas (comienza a contar señalando la imagen) y aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco; ¿dónde están los otros seis?” Y apuntó que no se aprecia ningún cargamento de drogas.

También comparó dos fotogramas del propio video difundido por Trump, en los que se aprecia la diferencia entre las proas de las embarcaciones que aparecen en cada una de las imágenes, en una la proa es más larga y puntiaguda y en la otra es más corta y menos pronunciada. Mostró fotos del tipo de peñeros usados comúnmente en Venezuela, cuya punta es muy corta y difiere mucho de los del video.

Además, hizo notar que en un ángulo del video la embarcación parece contar con al menos tres motores, mientras en otro plano se ve la estela dejada en el agua por la propulsión de un solo motor. “Son dudas razonables”, indicó Cabello.

Finalmente, expuso la inconsistencia entre la supuesta ruta de la lancha y el apresto que se observa en el video. “Si este tipo de embarcación sale de la zona más norte del país, debía recorrer unos 2 mil 500 kilómetros para llegar a Florida y abastecerse de combustible unas 18 veces, pero no se observan bidones del mismo… Que alguien me explique”.

Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro informó que hoy comenzará la activación de las Unidades Comunales de Milicia (UCM) para desplegar la estrategia popular de defensa de la patria ante una eventual agresión extranjera. A esta acción están convocados los 8.2 millones de miembros de la Milicia Nacional Bolivariana, incluidos quienes se registraron durante los dos fines de semana anteriores.

Maduro precisó que este será el inicio del “primer ciclo de movilización” para la defensa de Venezuela y que la operación abarcará los 5 mil 336 circuitos comunales del país. “Primera vez en la historia que se van a activar las UCM, que engloban el mapa nacional, de norte a sur y de este a oeste”, expresó.