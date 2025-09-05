Estados
Zacatecas: perro-robot coadyuvará en combate al delito
▲ Durante la inauguración ayer del nuevo Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coor-dinación e Inteligencia, el gobierno de Zacatecas presentó un perro robot armado con un fusil de asalto como parte de la estrategia de seguridad para combatir al crimen organizado. El robot tiene en su lomo cámaras, sensores de reconocimiento y un fusil AR-15 calibre 5,56 para operar en escenarios complejos el monitoreo en tiempo real con una cámara de videovigilancia.Foto La Jornada
Periódico La Jornada
Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 26
