Juan Pablo Guerra

La Jornada Baja California

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 26

Ensenada, BC., Colectivos, investigadores y organizaciones de surfistas se manifestaron ayer en las instalaciones del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (Cicese) para demandar que se dé a conocer el manifiesto de impacto ambiental (MIA) del proyecto para construir un puerto de carga en El Sauzal –playa con las olas más famosas de esa zona.

Lo anterior, luego de que un juez federal les otorgó un amparo contra el inicio de esa obra del gobierno de México.

Los inconformes exigieron transparencia después de que el Cicese se rehusó a darles información con el argumento de que aún están realizando el diseño y revelar esos datos podría representar un riesgo “para la seguridad del estado.”

Sin embargo, en una reciente visita a Baja California, la presidenta Claudia Sheibaum Pardo afirmó que no se construiría sin escuchar a los ciudadanos, intención que los manifestantes, señalaron, sólo conocen por la conferencia matutina de la mandataria, en los cual sólo les ofrecen un parque a cambio de la destrucción de la playa.

El grupo de aproximadamente 200 personas, que portó pancartas, lonas y megáfonos, se reunió a las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el kilómetro 107 de la carretera Tijuana-Ensenada, y caminaron hacia el Cicese.

Temen destrucción de playas para surfismo

Ensenada es uno de los municipios con el mayor número de centros académicos del país, y la edificación de un puerto en El Sauzal, en manos de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) y la Secretaría de Marina, desató el debate porque destruye playas públicas, algunas santuarios del surfismo mexicano, expusieron los activistas.