Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 26

Hermosillo, Son., El daño patrimonial resultado del delito de peculado por el que se procesa al ex secretario de Educación y Cultura José Víctor Guerrero González, y al ex subsecretario de Planeación de esa dependencia estatal, Francisco Alberto Curiel, asciende a 290 millones de pesos, producto de operaciones irregulares entre 2018 y 2021, informó el titular de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), Mauricio Ibarra Romo.

El funcionario dio a conocer que ambos servidores públicos durante el gobierno estatal que encabezó la ex priísta Claudia Pavlovich se encuentran en el Centro de Reinserción Social uno de Hermosillo, bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, luego de ser vinculados a proceso por peculado e incumplimiento de un deber legal.

La indagatoria respectiva inició en septiembre de 2021, a partir de una denuncia sobre irregularidades detectadas en el manejo presupuestal de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) sonorense.

La carpeta de investigación indica que los recursos desviados pertenecían a una partida destinada a servicios personales, como pago de nóminas y prestaciones de trabajadores. Pero en lugar de cumplir con ese fin, el dinero se transfirió a fideicomisos bancarios y posteriormente a una sociedad financiera de objeto limitado (Sofol), bajo un esquema denominado “beneficios múltiples”.