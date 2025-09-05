Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 26
Hermosillo, Son., El daño patrimonial resultado del delito de peculado por el que se procesa al ex secretario de Educación y Cultura José Víctor Guerrero González, y al ex subsecretario de Planeación de esa dependencia estatal, Francisco Alberto Curiel, asciende a 290 millones de pesos, producto de operaciones irregulares entre 2018 y 2021, informó el titular de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), Mauricio Ibarra Romo.
El funcionario dio a conocer que ambos servidores públicos durante el gobierno estatal que encabezó la ex priísta Claudia Pavlovich se encuentran en el Centro de Reinserción Social uno de Hermosillo, bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, luego de ser vinculados a proceso por peculado e incumplimiento de un deber legal.
La indagatoria respectiva inició en septiembre de 2021, a partir de una denuncia sobre irregularidades detectadas en el manejo presupuestal de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) sonorense.
La carpeta de investigación indica que los recursos desviados pertenecían a una partida destinada a servicios personales, como pago de nóminas y prestaciones de trabajadores. Pero en lugar de cumplir con ese fin, el dinero se transfirió a fideicomisos bancarios y posteriormente a una sociedad financiera de objeto limitado (Sofol), bajo un esquema denominado “beneficios múltiples”.
Ibarra Romo detalló que el desvío se concretó a través de transferencias hacia una empresa particular que nunca cumplió con los servicios contratados, y además recibió fondos sin contar con las autorizaciones legales correspondientes.
Agregó que la investigación ha requerido una revisión exhaustiva de documentos y auditorías a los ejercicios fiscales de cuatro años consecutivos, lo que permitió integrar pruebas suficientes para sustentar la acusación ante el juez.
La FAS notificó que además de los dos ex servidores públicos ya procesados, existen otras órdenes de arresto pendientes de ejecutarse contra ex funcionarios y un particular, quienes habrían participado en la red de corrupción que permitió el desvío millonario en la SEC.