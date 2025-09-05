Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 26

Chihuahua, Chih., Arturo Fuentes Vélez, quien fue secretario de Hacienda estatal en la administración del entonces panista y actualmente morenista Javier Corral Jurado, en el periodo 2016 a 2021, fue declarado prófugo de la justicia por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, ya que un juez federal revocó ayer amparos que lo protegían de tres órdenes de aprehensión, por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones.

Las solicitudes de aprehensión contra Fuentes Vélez señalan presuntos desfalcos que suman 743 millones de pesos, uno por la contratación irregular de un crédito y otro relacionado con los pagos a un despacho privado para restructurar la deuda pública estatal, así como desvío de recursos para la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac).

La Fiscalía Anticorrupción del estado informó que quedó sin efectos la suspensión definitiva dictaminada por un juez federal, dejando expeditos los derechos para ejecutar las órdenes de aprehensión vigentes por peculado agravado.

“En los tres casos, el imputado promovió demandas de juicio de amparo, obteniendo suspensiones definitivas condicionadas a presentarse ante la autoridad judicial correspondiente en un plazo de tres días”, explicó el organismo.

“Dichas medidas no lo eximían de enfrentar los procesos penales, sino que le otorgaron únicamente la oportunidad de comparecer de manera voluntaria. Sin embargo, AFV incumplió con esa obligación en cada una de las suspensiones obtenidas”, agregó.