Enfrenta tres órdenes de arresto
Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 26
Chihuahua, Chih., Arturo Fuentes Vélez, quien fue secretario de Hacienda estatal en la administración del entonces panista y actualmente morenista Javier Corral Jurado, en el periodo 2016 a 2021, fue declarado prófugo de la justicia por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, ya que un juez federal revocó ayer amparos que lo protegían de tres órdenes de aprehensión, por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones.
Las solicitudes de aprehensión contra Fuentes Vélez señalan presuntos desfalcos que suman 743 millones de pesos, uno por la contratación irregular de un crédito y otro relacionado con los pagos a un despacho privado para restructurar la deuda pública estatal, así como desvío de recursos para la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac).
La Fiscalía Anticorrupción del estado informó que quedó sin efectos la suspensión definitiva dictaminada por un juez federal, dejando expeditos los derechos para ejecutar las órdenes de aprehensión vigentes por peculado agravado.
“En los tres casos, el imputado promovió demandas de juicio de amparo, obteniendo suspensiones definitivas condicionadas a presentarse ante la autoridad judicial correspondiente en un plazo de tres días”, explicó el organismo.
“Dichas medidas no lo eximían de enfrentar los procesos penales, sino que le otorgaron únicamente la oportunidad de comparecer de manera voluntaria. Sin embargo, AFV incumplió con esa obligación en cada una de las suspensiones obtenidas”, agregó.
En la primera orden de captura, notificada el 15 de mayo de 2023, el propio imputado informó al juzgado de distrito, mediante oficio, que había decidido no comparecer por convenir a sus intereses. Mientras que en las otras dos dejó transcurrir el plazo sin acudir ante los jueces de control.
Desvíos millonarios suman $743 millones
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, el ex secretario de Hacienda desvió presuntamente 243 millones de pesos que se cobraron como impuesto sobre nómina y debieron ser entregados a la Fechac en 2020 y 2021, pero se transfirieron a cuentas bancarias concentradoras para gasto corriente.
También es acusado de la contratación de un crédito irregular equivalente a 401 millones de pesos, adquirido por el Instituto Chihuahuense de la Salud con la institución Bansi en el último año de la administración de Javier Corral.
Fuentes Vélez enfrenta también un proceso penal porque permitió dos pagos irregulares por 98.6 millones de pesos al despacho de Pedro López Elías, simulando asesorías para la restructuración de la deuda estatal.