Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 25

Unas 60 personas encabezadas por la diputada local mexiquense Miriam Silva Mata, se manifestaron ayer afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar a los nuevos ministros atraer litigios en los que tribunales menores han ordenado al municipio de Ecatepec un proyecto hidráulico que garantice el acceso al agua y servicios básicos como el drenaje.

La legisladora del Verde explicó que también exigen a la Corte que el Poder Judicial de la Federación (PJF) vigile la aplicación del plan hídrico, pues no confían en las autoridades del municipio hoy gobernado por la morenista Azucena Cisneros.

“Una sentencia resolvió que debe tener un proyecto hídrico, esto es, con tecnología, medición, cambio de tuberías, pero además lo más importante es que ese fallo trae etiquetado un presupuesto, y como estamos en el momento exacto para el presupuesto que viene en diciembre, es el momento de etiquetar el recurso para el siguiente año y que lo vigile el Poder Judicial Federal”, explicó en entrevista.