Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 25
Las presas El Ángulo y Santa María, en los estados de México y Sinaloa, respectivamente, fueron desfogadas a fin de evitar que se derramaran debido a la gran cantidad de agua que han recibido durante la actual temporada de lluvias, informaron autoridades encargadas de administrar y distribuir el líquido.
El ayuntamiento mexiquense de Cuautitlán Izcalli dio a conocer que realiza desfogue controlado para reducir el nivel de El Ángulo, maniobra que permitió “salvaguardar la integridad física y patrimonial de quienes habitan en los alrededores”. Agregó que el embalse “amaneció con un nivel de 2.80 metros” este jueves gracias a la reducción de su contenido, que el miércoles llegó a tener 4.40 metros de altura.
Colapsa por los aguaceros barda en Tepojaco
Asimismo, el gobierno local informó que en la comunidad San Francisco Tepojaco una barda que rodeaba a la iglesia del lugar, colapsó por los aguaceros; no hubo personas lesionadas.
Mientras, la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa notificaron que se comenzaron a extraer de la presa Santa María –que se localiza en el municipio de Rosario- 206 metros cúbicos de agua por segundo, para mantenerla a 90 por ciento de su volumen.
A su vez, la Comisión Estatal de Aguas (CEA) de Querétaro anunció que este viernes se abrirán las compuertas del embalse Zimapán –que abarca regiones de Tasquillo, Tecozautla y Zimapán, en el estado de Hidalgo, y de Cadereyta de Montes en Querétaro–, también con el objetivo de que no se desborde.
La CEA advirtió que estos trabajos obligarán a suspender el suministro de agua potable proveniente del Sistema Acueducto II, lo que afectará a los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués.