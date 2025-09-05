Silvia Chávez, Irene Sánchez y Ricardo Montoya

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 25

Las presas El Ángulo y Santa María, en los estados de México y Sinaloa, respectivamente, fueron desfogadas a fin de evitar que se derramaran debido a la gran cantidad de agua que han recibido durante la actual temporada de lluvias, informaron autoridades encargadas de administrar y distribuir el líquido.

El ayuntamiento mexiquense de Cuautitlán Izcalli dio a conocer que realiza desfogue controlado para reducir el nivel de El Ángulo, maniobra que permitió “salvaguardar la integridad física y patrimonial de quienes habitan en los alrededores”. Agregó que el embalse “amaneció con un nivel de 2.80 metros” este jueves gracias a la reducción de su contenido, que el miércoles llegó a tener 4.40 metros de altura.

Colapsa por los aguaceros barda en Tepojaco

Asimismo, el gobierno local informó que en la comunidad San Francisco Tepojaco una barda que rodeaba a la iglesia del lugar, colapsó por los aguaceros; no hubo personas lesionadas.