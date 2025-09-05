▲ Elementos de la Marina, ayer durante labores de auxilio en el municipio de Mulegé, Baja California Sur, tras el paso del huracán Lorena. Foto cortesía Las Noticias desde el Cabo

De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 25

Lorena se degradó la madrugada de ayer de huracán categoría uno a tormenta tropical y su trayectoria comenzó a girar hacia el noroeste en el Pacífico para desplazarse en paralelo a las costas de Baja California Sur, por lo que no impactaría en territorio mexicano, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

No obstante, dijo que se mantendrán lluvias torrenciales en dicho estado, intensas en el sur de Baja California y en el oeste de Sonora, muy fuertes en Durango y regiones de Sinaloa, así como fuertes en Chihuahua.

La tarde-noche de ayer, en sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, encabezada por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, se dio a conocer que la alerta para Baja California Sur por efectos del meteoro bajó a azul (riesgo mínimo) en los municipios de La Paz y Los Cabos, y a verde (riesgo bajo) en Comondú, Loreto y Mulegé.

Personal, equipo y maquinaria de diferentes dependencias se trasladaron desde la mañana a la zona norte de la entidad, donde se espera que las precipitaciones se intensifiquen; ahí permanecerán de manera preventiva durante el paso del fenómeno.

Por la tarde habían llegado a los albergues de Los Cabos 161 personas, a los de Mulegé, 89 y a Loreto, tres.

La carretera transpeninsular Benito Juárez se encontraba hasta anoche abierta a la circulación, a pesar de que había un derrumbe en un carril a la altura de Ligui, municipio de Loreto.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal indicó que en el estado se ha desplegado una fuerza de tarea de 2 mil 835 elementos para salvaguardar a la población en caso de ser necesario.

La Coordinación Nacional de Protección Civil detalló que debido a las lluvias generadas por Lorena, en Los Cabos hubo un deslizamiento de tierra en el kilómetro 28.5 de la carretera transpeninsular, a la altura de Costa Azul, en sentido a San José del Cabo.

Además, precisó que se incrementaron los niveles de los arroyos San José Viejo, El Limón y Seco; fueron reportados 50 vehículos varados, tres viviendas de material endeble arrastradas por la corriente y cinco con ingreso de agua.

Señaló que también hubo encharcamientos viales y cortes de energía eléctrica, que en su mayoría ya fueron restablecidos, y se mantienen activos ocho refugios temporales.

Añadió que en el municipio de La Paz hubo un deslave en el kilómetro 112 de la carretera a Los Barriles y se realizó el rescate oportuno de cinco personas que quedaron atrapadas en vehículos varados.