Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 24

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Después de la tormenta viene la calma, reza el dicho, pero Manuel está “muy triste” porque el torna-do del miércoles en este pueblo mágico destruyó el puesto de artesanías que tenía desde hace casi 40 años frente al templo de Santo Domingo.

Mientras levanta junto con su esposa tablas y fierros, y observa cómo personal de Protección Civil retira lo que queda de las ramas del árbol que destruyó su local, afirma que el fenómeno meteorológico causó “mucho miedo”.

“¿Cómo no se va uno a espantar con el ruido del árbol cayendo? Cayó en mi puesto”, relató.

Cerca de la tienda ambulante de Manuel, que ofrece también, ropa, manteles, bolsas y otros artículos, quedaron inservibles otros tres locales, cercanos a la iglesia.

Cuando cayó el árbol Manuel no estaba en el tenderete y tampoco su esposa. Sólo estaba Marta, que les ayuda a vender.