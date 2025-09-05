Estados
Tornado en San Cristóbal de las Casas causó terror a los habitantes
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 24

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Después de la tormenta viene la calma, reza el dicho, pero Manuel está “muy triste” porque el torna-do del miércoles en este pueblo mágico destruyó el puesto de artesanías que tenía desde hace casi 40 años frente al templo de Santo Domingo.

Mientras levanta junto con su esposa tablas y fierros, y observa cómo personal de Protección Civil retira lo que queda de las ramas del árbol que destruyó su local, afirma que el fenómeno meteorológico causó “mucho miedo”.

“¿Cómo no se va uno a espantar con el ruido del árbol cayendo? Cayó en mi puesto”, relató.

Cerca de la tienda ambulante de Manuel, que ofrece también, ropa, manteles, bolsas y otros artículos, quedaron inservibles otros tres locales, cercanos a la iglesia.

Cuando cayó el árbol Manuel no estaba en el tenderete y tampoco su esposa. Sólo estaba Marta, que les ayuda a vender.

“Por poco y me apachurra el árbol. Quedé debajo y salí agachada. Sólo me lastimé un poco el hombro. Me dio mucho miedo el viento, porque estuvo muy fuerte”, narró.

Personal de Protección Civil y efectivos militares continuaron ayer con la limpieza de los escombros que dejó el tornado, que a las 13 horas del miércoles golpeó San Cristóbal de las Casas.

Protección Civil indicó que el meteoro dejó herida a una persona sobre quien cayó una rama; 25 árboles derribados, algunos sobre casas particulares, dañaron vehículos estacionados.

Además, las lluvias posteriores causaron inundaciones en las colonias Del Valle, San Ramón y Prudencio Moscoso.

Según la autoridad, el tornado fue de categoría F0; la escala Fujita-Pearson que mide y clasifica su intensidad, según los estragos que dejan, va de F0 a F5.

