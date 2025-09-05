Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 24

San Cristóbal de Las Casas, Chis., La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa y su par chiapaneco, Mauricio Cordero Rodríguez recorrieron ayer una de las rutas de evacuación del volcán Chichonal que “ya muestra indicios de una posible erupción”.

La Secretaría de Protección Civil estatal señaló que “estas acciones permiten evaluar accesos, tiempos de traslado y condiciones del terreno, a fin de reforzar la preparación comunitaria y garantizar la seguridad de las familias en la zona”.

Añadió que también son “para aplicar medidas de prevención en los municipios de Chapultenango, Pichucalco, Ixtacomitán, Ostuacán, Sunuapa y Francisco León”.

Agregó que Velázquez Alzúa encabezó la reunión del puesto de comando en torno al volcán Chichonal, en la que “se presentó el mapa de las 13 rutas de evacuación ya evaluadas, con puntos de partida y destino, para fortalecer la preparación y seguridad de las localidades cercanas”.

Afirmó que “se complementará la información de los censos en las comunidades más vulnerables, se mantendrá el puesto de comando para continuar con la puesta en marcha de estrategias con participación de los municipios y se designarán responsables en cada ruta de evacuación”.