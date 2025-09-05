El dinero recaudado será destinado a la Fundación Lotus
Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 8
El músico inglés Ringo Starr no se cansa y tiene un año lleno de actividad, además de la música el ex Beatle montó la exposición titulada Starr Art, en la cual muestra por primera vez sus pinturas originales.
La exhibición abierta al público se encuentra en la galería animada en Grand Canal Shoppes en The Venetian Resort, Las Vegas, Estados Unidos y permanecerá hasta el 15 de octubre.
También es venta de arte, el cien por ciento de las ganancias se destinarán a la Fundación Lotus, organización benéfica de Ringo, la cual apoya, participa y promueve proyectos destinados al bienestar social en diversas áreas, las que destacan el abuso de sustancias, la parálisis cerebral, la lucha contra el cáncer y mujeres maltratadas.
Luego de su más reciente muestra, hace seis años, Starr incluye en esta colección obras de edición limitada y firmadas.
La obra de Ringo sigue evolucionando, comenzó a pintar con acrílicos y óleos, realizó pinturas durante muchos años antes de decidirse a empezar a crear arte en su computadora a finales de la década de los años 90. Actualmente el músico experimenta con diferentes medios y técnicas.
La primera exposición del músico inglés fue en 2005, titulada My Faces. Para esta exhibición presenta su trabajo titulado Spin Art, cuyo proceso se desarrolló de forma natural, informó su sitio web.
La muestra coincide con la residencia de Ringo Starr y su banda en ese lugar, la cual contempla seis fechas, del 17 al 27 de septiembre.
En esa serie de conciertos, Starr y su grupo compartirán su más reciente disco llamadoLook Up.
El nuevo material, lanzado en enero pasado, toma como base al country y fue producido y coescrito por el compositor estadunidense Joseph Henry Burnett, mejor conocido como T Bone Burnett, quien a lo largo de su carrera produjo a Elton Jhon, Los Lobos y Elvis Costello, entre otros.
Starr ha demostrado el amor que tiene por la música country a lo largo de su carrera. Su pasión por ese género y el blues lo llevó a intentar emigrar de Londres a Texas cuando todavía era un adolescente, después de leer que el guitarrista Lightnin Hopkins vivía en Houston.