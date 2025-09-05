▲ El ex Beatle para esta exposición presenta su trabajo titulado Spin Art. Foto tomada de Instagram

De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025

El músico inglés Ringo Starr no se cansa y tiene un año lleno de actividad, además de la música el ex Beatle montó la exposición titulada Starr Art, en la cual muestra por primera vez sus pinturas originales.

La exhibición abierta al público se encuentra en la galería animada en Grand Canal Shoppes en The Venetian Resort, Las Vegas, Estados Unidos y permanecerá hasta el 15 de octubre.

También es venta de arte, el cien por ciento de las ganancias se destinarán a la Fundación Lotus, organización benéfica de Ringo, la cual apoya, participa y promueve proyectos destinados al bienestar social en diversas áreas, las que destacan el abuso de sustancias, la parálisis cerebral, la lucha contra el cáncer y mujeres maltratadas.

Luego de su más reciente muestra, hace seis años, Starr incluye en esta colección obras de edición limitada y firmadas.

La obra de Ringo sigue evolucionando, comenzó a pintar con acrílicos y óleos, realizó pinturas durante muchos años antes de decidirse a empezar a crear arte en su computadora a finales de la década de los años 90. Actualmente el músico experimenta con diferentes medios y técnicas.