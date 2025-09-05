Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 8

En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Beto Cuevas, una de las figuras más icónicas del rock en español y ganador de múltiples Grammy latino, generó una atmósfera casi mágica, con un concierto acústico-íntimo, donde las emociones se conectaron y se dejaron llevar por el poderío de un repertorio que es soundtrack de varias generaciones.

El cantante y compositor nacido en Santiago de Chile, quien agotó la taquilla del inmueble en el Centro Histórico, la noche del miércoles, cautivó a sus seguidores, de todas edades, con un espectáculo donde entretejió temas pasados y actuales, cobijados con los inigualables sonidos del violín, el chelo, la batería, los teclados, el bajo y las guitarras.

Impacto visual

A la par, el juego lumínico, ofreció el impacto visual, el cual fue marco para que Cuevas luciera su experiencia vocal y escénica, atrapando, de manera sutil, las conciencias que guió hacia un viaje íntimo, sensorial, musical y de armoniosa convivencia. La música fue bálsamo en una noche irrepetible e inusual en la caótica Ciudad de México.

“Si bien este es un formato acústico, igual hay una impronta de rock, porque éste lo llevo en el corazón y, contrariamente a lo que muchos piensan, el rock no ha muerto”, afirmó el vocalista quien cumplirá 58 años el 12 de septiembre.

La inconfundible, amistosa y serena voz del músico, quien se encuentra de gira con este espectáculo y trae bajo el brazo la edición especial en vinilo de la producción Beto Cuevas Acústico, se escuchó vibrante cuando abrió el recital con La mitad, Día cero y Vuelvo. No hizo falta más parafernalia, pues el ex líder de la banda chilena La Ley, recibió halagos y aplausos desde el inicio hasta finalizar el concierto, los cuales se escucharon desde varios puntos del emblemático recinto.

Nuevos talentos

Con su inseparable guitarra en mano, el chileno, de talante siempre amable y serena energía, continuó con los temas Paraíso e Intenta amar, tras lo cual expresó su agradecimiento a su fiel público: “¡Buenas noches! Esto significa para mí pagar una deuda, porque siento que desde hacía tiempo tenía que venir a presentarme en la capital mexicana, ya que han sido parte fundamental de mi crecimiento como artista, tanto como integrante de un grupo o como solista. Es un placer estar aquí”.

Luis Alberto Cuevas Olmedo, nombre real del cantante, retomó el hilo musical y continúo con Hombre, Animal, Aquí, Cielo market, Prisioneros y Fuera de mí.