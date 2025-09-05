La cinta recibió aplausos del público // El filme explora el universo de los traileros
La película En el camino, del cineasta mexicano David Pablos, se presentó en la Mostra de Venecia, la cual recibió aplausos por parte del público, además para el director y los protagonistas interpretados por los actores Víctor Pietro Simental y Osvaldo Sánchez Valenzuela.
El filme explora el universo de los traileros, un mundo regido por normas internas y un trabajo que trae consigo largas horas de soledad, peligro y adicciones. La historia narra el amor entre un joven que huye de su pasado y un camionero lo ayuda.
La producción de la cinta está a cargo de Animal de Luz Films con Inna Payán, también compite en la sección Orizzonti, dedicada a obras vanguardistas y aspira al premio especial Queer Lion que da reconocimiento a narrativas del colectivo LGBT+.
Ambientada en el norte de México, fue rodada mayoritariamente en Ciudad Juárez y sus alrededores.
“Insistí mucho en filmar en el norte del país, en esa zona desértica de México, para mí los paisajes son un personaje más”, dijo a La Jornada David Pablos.
Luego de la proyección, el director compartió a los medios que “la película nace de la búsqueda del padre con un joven que quiere sanar una herida personal profunda a través de encuentros sexuales en cachimbas”, las áreas donde descansan los camioneros en México.
Para la cinta, el realizador quería actores naturales que conocieran el terreno. En el caso del personaje de Veneno, que encierra una gran sensibilidad por sus heridas de infancia, Pablos explicó que necesitaba a un chico “abiertamente gay”, algo que era difícil de encontrar, pues “muy pocos lo son en esos contextos tan pesados, tan inseguros, tan violentos.
“Si no era gay, le iba a ser muy complicado transitar por muchas escenas”, indicó el director, que apostó por mostrar escenas sexuales muy explícitas.
“Tenía claro que quería hacer una película sin concesiones, que mostrara la sexualidad de la manera más descarnada, más cruda. Porque así son los encuentros sexuales en estos espacios”, agregó.
El cineasta recurrió a una coordinadora de intimidad que trabajó con Sánchez y Prieto durante dos meses que les ayudó a generar “una hermandad”, algo “indispensable siempre que se van a tener que tocar cosas tan íntimas y no salir dañados ni afectados de alguna manera”, señaló Osvaldo Sánchez Valenzuela.
Historias de violencia
El filme, cuarto largometraje de David Pablos, es una ventana a un mundo aparte, el de esos nómadas capaces de conducir días seguidos sin parar. Un pequeño universo en el que todos acaban conociéndose y cruzándose en las cachimbas donde paran a descansar. Vidas solitarias que algunos sobrellevan consumiendo drogas.
“Cuando comenzamos esto, empecé a investigar más, a preguntarle a mis familiares que eran traileros, cómo funcionaba todo”, explicó Víctor Pietro, quien incluso preparó su personaje “ligando con señores, con personas mayores que yo, para entender a qué se arriesgaba el personaje Veneno, lo que quería”.
Osvaldo, actor con 25 años de experiencia, fue incluso más allá: sacó la licencia para conducir camiones y trabajó como trailero durante tres semanas.
“Viví cosas impresionantes. Como actor, necesitaba bajar a ese nivel de realidad, a esa crudeza”, expuso el actor sonorense.
“Estar manejando, con la presión un poco y con el miedo, el temor de las carreteras de Michoacán, de varios estados de la República que son muy peligrosas, te genera una vulnerabilidad de lo que viven realmente los traileros”, apuntó Osvaldo, que llegó a estar cinco días sin dormir.
Debido a la inseguridad, el rodaje de seis semanas fue complicado.“Había que estar todo el tiempo con protección, de la policía o de la Guardia Nacional”, señaló el director, que aún así da cuenta de una filmación “hermosa” en el que “hubo una gran conexión entre todo el equipo”.
Pero según los dos protagonistas, de quienes más aprendieron fueron de los lugareños que participaron en la cinta.
“Prácticamente en Ciudad Juárez cada persona tiene su propia película de violencia”, comenta Víctor, oriundo de esa localidad. “La gente vive a diario casos agresivos, maltratos por parte de policías, de personas, de narcotraficantes”.
(Con información de Alia Lira Hartmann, corresponsal)