Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 7

La película En el camino, del cineasta mexicano David Pablos, se presentó en la Mostra de Venecia, la cual recibió aplausos por parte del público, además para el director y los protagonistas interpretados por los actores Víctor Pietro Simental y Osvaldo Sánchez Valenzuela.

El filme explora el universo de los traileros, un mundo regido por normas internas y un trabajo que trae consigo largas horas de soledad, peligro y adicciones. La historia narra el amor entre un joven que huye de su pasado y un camionero lo ayuda.

La producción de la cinta está a cargo de Animal de Luz Films con Inna Payán, también compite en la sección Orizzonti, dedicada a obras vanguardistas y aspira al premio especial Queer Lion que da reconocimiento a narrativas del colectivo LGBT+.

Ambientada en el norte de México, fue rodada mayoritariamente en Ciudad Juárez y sus alrededores.

“Insistí mucho en filmar en el norte del país, en esa zona desértica de México, para mí los paisajes son un personaje más”, dijo a La Jornada David Pablos.

Luego de la proyección, el director compartió a los medios que “la película nace de la búsqueda del padre con un joven que quiere sanar una herida personal profunda a través de encuentros sexuales en cachimbas”, las áreas donde descansan los camioneros en México.

Para la cinta, el realizador quería actores naturales que conocieran el terreno. En el caso del personaje de Veneno, que encierra una gran sensibilidad por sus heridas de infancia, Pablos explicó que necesitaba a un chico “abiertamente gay”, algo que era difícil de encontrar, pues “muy pocos lo son en esos contextos tan pesados, tan inseguros, tan violentos.

“Si no era gay, le iba a ser muy complicado transitar por muchas escenas”, indicó el director, que apostó por mostrar escenas sexuales muy explícitas.

“Tenía claro que quería hacer una película sin concesiones, que mostrara la sexualidad de la manera más descarnada, más cruda. Porque así son los encuentros sexuales en estos espacios”, agregó.

El cineasta recurrió a una coordinadora de intimidad que trabajó con Sánchez y Prieto durante dos meses que les ayudó a generar “una hermandad”, algo “indispensable siempre que se van a tener que tocar cosas tan íntimas y no salir dañados ni afectados de alguna manera”, señaló Osvaldo Sánchez Valenzuela.