Grupo Financiero Banorte informó ayer que vendió los activos y la licencia de su banco digital Bineo a Klar, institución que estaba en busca de ese permiso.
La transacción está “en línea con la estrategia de integrar todas las capacidades digitales en Banorte. Más detalles, entre ellos el monto, se darán a conocer una vez que se obtengan las autorizaciones y opiniones favorables de las autoridades”, indicaron fuentes de la firma financiera.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Banorte indicó que la venta se hizo a Clearscope Holdings, una subsidiaria de Klar Holdings Limited.
“La consumación de la operación se encuentra sujeta a diversas condiciones, incluida la obtención de autorizaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, considerando la opinión de Banco de México y de la autoridad en materia de competencia económica en México”, precisó.
Bineo fue el primer banco totalmente digital en obtener licencia y comenzó operaciones en enero de 2024. En abril de este año, Marcos Ramírez Miguel, director general de Banorte, anunció que el consorcio analizaba su venta o su fusión.
Ramírez Miguel señaló que Bineo requirió una inversión de alrededor de 100 millones de dólares.
Por su parte, Klar, una entidad que comenzó como institución financiera digital y luego adquirió una sociedad financiera popular, dio a conocer en diciembre su intención de convertirse en banco.
En ese momento, Klar mencionó que la eventual obtención de la licencia bancaria “podría garantizar una mayor seguridad para los depósitos de los clientes”.