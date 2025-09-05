Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 19

Grupo Financiero Banorte informó ayer que vendió los activos y la licencia de su banco digital Bineo a Klar, institución que estaba en busca de ese permiso.

La transacción está “en línea con la estrategia de integrar todas las capacidades digitales en Banorte. Más detalles, entre ellos el monto, se darán a conocer una vez que se obtengan las autorizaciones y opiniones favorables de las autoridades”, indicaron fuentes de la firma financiera.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Banorte indicó que la venta se hizo a Clearscope Holdings, una subsidiaria de Klar Holdings Limited.

“La consumación de la operación se encuentra sujeta a diversas condiciones, incluida la obtención de autorizaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, considerando la opinión de Banco de México y de la autoridad en materia de competencia económica en México”, precisó.