▲ Ahorradores de la sociedad financiera popular Consejo de Asistencia al Microemprendedor (Came) protestaron el miércoles frente al hotel donde se reunió la asociación que agrupa a las firmas del sector, en Jiutepec, Morelos. Foto Julio Gutiérrez

Julio Gutiérrez

Enviado

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 19

Jiutepec, Mor., El próximo 10 de septiembre, un grupo de ahorradores de la financiera Came solicitarán a las autoridades del sector que la institución sea puesta en liquidación y se active el seguro que los protege.

Los afectados por la desaparición de la Sociedad Financiera Popular están en Morelos, donde se realiza la décima Convención de la Asociación Mexicana de Sofipo (AMS) en busca de ayuda, pero los directivos les dijeron que “sólo nos pueden ayudar escuchándonos”.

La información fue confirmada por Lizbeth Morales Rohde y Edna Ávila, voceras del grupo de ahorradores que han realizado protestas pacíficas ante diversas instancias y el miércoles se manifestaron fuera del hotel Sumiya en Jiutepec, Morelos, sitio sede de la convención.

Came desapareció del radar de las autoridades en enero, al dejar de enviar información financiera. Desde marzo más de un millón de ahorradores no han tenido acceso a su dinero y en junio la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino al intermediario.

Los ahorradores han acudido a varias mesas de trabajo en la Secretaría de Gobernación para conocer los avances de las investigaciones. En una de esas reuniones “la persona encargada de la intervención nos dijo que la quiebra de Came era inminente; por eso solicitaremos el fondo de protección. Que la liquiden y nos regresen nuestros recursos”, señalaron.