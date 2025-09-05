Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 19

El pago de intereses de la deuda pública rebasó en 73.9 por ciento la inversión en infraestructura durante los primeros siete meses del año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que el mero servicio de los pasivos absorbió 768 mil 402.7 millones de pesos entre enero y julio, mientras la inversión física se quedó en 441 mil 916.9 millones.

Esto es resultado de una contracción de los recursos destinados a pagar las obligaciones públicas, pero también de que las altas tasas de interés han disparado el costo financiero del endeudamiento. La tendencia del pago de intereses a sobrepasar la inversión pública se ha observado desde 2019 en el mismo periodo comparable

No obstante, este año se registró la mayor brecha en tres décadas, evidencian los informes de Hacienda. El dato es apenas superado por el de 1995, cuando los intereses de la deuda fueron 98.8 por ciento más altos que el gasto de capital destinado a infraestructura.

La inversión física acumuló una caída anual de 35.7 por ciento real durante los primeros siete meses del año; en el mismo periodo de 2024 ascendió a 661 mil 799.7 millones de pesos.