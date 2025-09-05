Clara Zepeda

La demanda doméstica sigue siendo el principal motor de la economía de México, con apoyo del consumo privado y creciente dependencia de los componentes externos, pero con la incertidumbre predominando para la inversión fija durante agosto, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El consumo privado mostró un crecimiento de 0.8 por ciento mensual, con cifras desestacionalizadas, con un avance anual de 1.1 por ciento. Ante ello, se confirma un patrón de crecimiento moderado, pero con clara divergencia entre componentes, ya que el consumo de bienes y servicios nacionales se mantuvo estancado, con un repunte marginal en bienes de 0.3 por ciento y ligera caída en servicios de 0.1 por ciento, mientras el gasto en bienes importados repuntó 4.9 por ciento mensual y 4.4 por ciento anual, en un contexto de apreciación del peso frente al dólar (de 9.6 por ciento de enero a julio del presente año).

Con cifras originales, sin ningún proceso estadístico, el consumo privado acumuló en el periodo enero-junio de 2025 una caída de 0.5 por ciento, resultado de la debilidad en bienes nacionales y en importados, aunque con cierta compensación por el dinamismo en servicios.

Gerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex, sostuvo que este desempeño refuerza que, si bien el consumo sigue aportando soporte al panorama económico, lo hace de manera más frágil y con creciente dependencia de los componentes externos. El consumo aporta cerca de dos terceras partes del PIB.

Inversión deprimida

La inversión fija bruta recibió un golpe en junio de la construcción residencial y de la compra de equipo de transporte nacional e importado, con lo que el indicador mensual de la formación bruta de capital fijo reportó una contracción.

De acuerdo con el Inegi, el Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta (FBCF), el cual representa el valor de la inversión en instalaciones, maquinaria y equipo en México, se ubicó en 105.6 puntos en junio, lo que representó una caída de 1.4 por ciento frente a mayo, con cifras desestacionalizadas. Lo anterior, representó un fuerte retroceso frente al mismo mes de 2024 de 6.8 por ciento.