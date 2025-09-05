Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 17

En el centenario de la fundación del Banco de México (BdeM), académicos, funcionarios y ex gobernadores del organismo central –ya relegados de la dirección de la política económica en el país– se dieron a la tarea de hacer una memoria histórica de la institución que por décadas fue parte central en la manera de ver la economía nacional.

“En el Banco de México se creó una escuela, una manera de pensar, una manera de trabajar, toda una tradición de cómo hacer las cosas”, afirmó Agustín Carstens, uno de los ex banqueros centrales que recién en junio terminó su cargo como gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés).

Ya desplazados de la cúpula del BdeM, y del gobierno federal, los ex gobernadores, cuadros en su mayoría formados en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), se dieron a la tarea de hacer un recuento del organismo que llega a un centenario sin modificar sus directrices ideológicas, nacidas de la mente del fundador del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Gómez Morín.

La convocatoria hecha por el ITAM en sí refleja una ruptura. A los 100 años del banco central, el motivo de la cita de anoche en ese centro de estudios, no fue invitada la actual gobernadora del BdeM, Victoria Rodríguez Ceja, propuesta para el cargo por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue un evento hacia dentro, hacia la escuela y cuadros de funcionarios económicos que Miguel Mancera Aguayo soldó en el banco central, del que fue primer gobernador una vez que fue un órgano autónomo.

Sin referencias ni críticas al manejo actual de la política monetaria o económica en el país, Mancera y pupilos –Guillermo Ortiz, Agustín Carstens y Alejandro Díaz de León– hicieron un recuento nostálgico sobre su paso por el organismo central, sus brincos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sus regresos al banco y su protagonismo en las crisis económicas que ha tenido el país.

Más allá del libreto diseñado por Miguel Messmacher, con carrera en el BdeM, pero también funcionario de Hacienda hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto –dependencia en la que fue subsecretario de Ingresos y del ramo–, sólo Díaz de León hizo una referencia al mandato del organismo central vertido en dogma.

“Los bancos centrales deben estar bien enfocados (…) no distraerse” de su mandato, dijo el último itamita que fue gobernador del banco central mexicano. “La estabilidad (debe verse) como un bien público y al BdeM como su guardián y custodio”, apuntó. Expuso que incluso los bancos centrales que “se distrajeron un poco en sus objetivos están dando marcha atrás”.