Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 15
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos iniciará el próximo mes consultas públicas sobre la renegociación del acuerdo comercial que tiene vigente con sus vecinos México y Canadá, lo cual debe hacerse antes del 4 de octubre, según la ley de 2020 que implementó el pacto, publicó este jueves el diario The Wall Street Journal.
Para iniciar el proceso se podría emitir una solicitud de comentarios a empresas y sindicatos esta misma semana, indicaron al diario fuentes familiarizadas con la administración del presidente estadunidense Donald Trump.
El inicio de las consultas “será el primer acto oficial de lo que probablemente será un proceso de meses para renegociar un acuerdo que Trump firmó en 2020 y que incluye una revisión obligatoria cada seis años”, indicó el diario.
Tras una solicitud de comentarios, la administración debe celebrar al menos una audiencia pública e informar al Congreso sobre el acuerdo en enero de 2026, antes de realizar la primera reunión oficial de revisión trilateral del T-MEC el 1º de julio de 2026”, indicó el Wall Street.
El pacto sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en 1994. Desde enero que asumió su segundo gobierno, Trump ha atacado el tratado comercial, al imponer, y luego reducir, fuertes aranceles tanto a México como a Canadá, sus mayores socios comerciales, argumentando que “están justificados por el tráfico de drogas a través de ambos países”, señaló el diario.
En su reporte mensual sobre comercio exterior, la Oficina del Censo de EU publicó este jueves que pese a la imposición de aranceles a algunas mercancías, las importaciones procedentes de México marcaron un nuevo récord en los primeros siete meses del año.