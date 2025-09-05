Emir Olivares y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 15

México analiza imponer aranceles a países con los que no tiene acuerdo comercial, entre ellos China, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, la mandataria reconoció que en las negociaciones con Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump ha reclamado a México la existencia de alrededor de 50 barreras comerciales, las cuales se revisan “una a una” en la mesa que del lado de su administración encabeza el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Ayer, durante la conferencia del pueblo en Palacio Nacional, se le preguntó si su gobierno considera poner aranceles a importaciones de China, a lo que respondió:

“Sí, lo estamos considerando, pero como parte del Plan México que planteamos desde que entramos al gobierno, algunos impuestos arancelarios con los países con los que no tenemos tratado comercial, entre ellos, también se encuentra China, pero no es el único país.”

–¿Algunas industrias en particular? –se le insistió.

–Ya lo anunciaríamos, en su momento –contestó sin entrar en mayores detalles.

La jefa del Ejecutivo dijo que esto “no es nuevo”, sino que es parte de lo que ha venido haciendo su administración hace unos meses para proteger a ciertas industrias nacionales.

Un ejemplo, señaló, es en los textiles. “En diciembre, pusimos aranceles a la importación textil en un decreto que realizó la Secretaría de Economía. ¿Por qué?, para proteger la industria textil de nuestro país”.