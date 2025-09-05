De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. a31

Los Diablos Rojos del México se pusieron a un triunfo de acceder a la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), tras imponerse ayer 5-4 a los Piratas de Campeche en el quinto juego de la serie de Campeonato de la Zona Sur, disputado en el estadio Nelson Barrera.

Con este triunfo, los pingos llegarán al sexto duelo que se disputará el sábado en el estadio Alfredo Harp Helú con una ventaja 3-2 en busca de seguir su camino al bicampeonato de la LMB, en la temporada de su centenario. Los Diablos llevaban una ventaja de 4-0 en la quinta entrada y parecía que el partido estaba de su lado, hasta que los Piratas anotaron tres carreras en el sexto rollo para recortar la distancia.