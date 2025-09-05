▲ El mariscal de campo de Filadelfia, Jalen Hurts (derecha), en una de sus anotaciones vía terrestre. Foto Ap

De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. a31

Jalen Hurts volvió a demostrar que está hecho para momentos de presión. Si conquistar el Supertazón 59 ante los Jefes de Kansas City no había sido suficiente parámetro para algunos, la victoria de ayer 24-20 sobre los Vaqueros de Dallas en el duelo inaugural de la temporada, confirmó que con él en los controles, las Águilas de Filadelfia son contendientes a repetir el título de la NFL.

Hurts lideró el triunfo de las Águilas, en un juego que fue suspendido por más de 30 minutos por tormenta eléctrica, gracias a su versatilidad para correr con el ovoide. El multifacético mariscal se las ingenió para superar las adversidades, incluyendo la expulsión del tacle defensivo Jalen Carter por escupirle en la cara al pasador Dak Prescott, a los seis segundos de haber iniciado el duelo.

El Jugador Más Valioso del pasado Supertazón anotó en dos ocasiones por tierra para empatar el marcador en la primera mitad, imponiendo récord de la liga al conseguir múltiples touchdowns por esta vía en 16 partidos consecutivos. El corredor Saquon Barkley añadió la otra anotación, también por acarreo de balón.