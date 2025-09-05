Viernes 5 de septiembre de 2025, p. a31
Jalen Hurts volvió a demostrar que está hecho para momentos de presión. Si conquistar el Supertazón 59 ante los Jefes de Kansas City no había sido suficiente parámetro para algunos, la victoria de ayer 24-20 sobre los Vaqueros de Dallas en el duelo inaugural de la temporada, confirmó que con él en los controles, las Águilas de Filadelfia son contendientes a repetir el título de la NFL.
Hurts lideró el triunfo de las Águilas, en un juego que fue suspendido por más de 30 minutos por tormenta eléctrica, gracias a su versatilidad para correr con el ovoide. El multifacético mariscal se las ingenió para superar las adversidades, incluyendo la expulsión del tacle defensivo Jalen Carter por escupirle en la cara al pasador Dak Prescott, a los seis segundos de haber iniciado el duelo.
El Jugador Más Valioso del pasado Supertazón anotó en dos ocasiones por tierra para empatar el marcador en la primera mitad, imponiendo récord de la liga al conseguir múltiples touchdowns por esta vía en 16 partidos consecutivos. El corredor Saquon Barkley añadió la otra anotación, también por acarreo de balón.
Los Vaqueros, quienes sufrieron en días recientes la baja de su estrella defensiva Micah Parsons, salieron agresivos al emparrillado con un ataque aéreo liderado por Dak Prescott, quien lanzó para un total de 188 yardas. El corredor Javonte Williams anotó en dos ocasiones por tierra para el equipo de la estrella solitaria, adjudicándose el primer ingreso a las diagonales de la temporada.
A finales del tercer cuarto, y con el marcador 24-20 a favor de los locales, el duelo fue suspendido por una tormenta eléctrica en los alrededores del Lincoln Financial Field , que propició que jugadores y aficionados fueran trasladados a una zona de seguridad.
Al reanudarse las acciones, el partido entró en momentos claves debido a que ambas defensivas evitaron que se sumaran más puntos a la pizarra al neutralizar las ofensivas terrestres.
Con menos de tres minutos para el final, la falta de concentración le volvió a cobrar factura a los Vaqueros. Prescott le puso dos veces el pase en las manos a su receptor CeeDee Lamb para acercarse a zona de anotación, pero el ovoide se le escurrió de los dedos y decidió el juego.