Nueva York. Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr se enfrentarán a principios de 2026 en un combate entre miembros del Salón de la Fama del boxeo.

El Iron Mike, quien cumplirá 60 años de edad en 2026, regresará al cuadrilátero después de su derrota ante Jake Paul el año pasado en un combate a ocho asaltos.

Se enfrentará al invicto May-weather, de 48 años, quien avizoró que “la exhibición dará a los fanáticos lo que quieren”.

No se reveló fecha ni lugar en el anuncio realizado ayer por CSI Sports, la compañía de producción de boxeo en vivo que lanzará una asociación de transmisión y streaming de medios con este evento.

“Cuando CSI se acercó a mí para subirme al ring con Floyd Mayweather, pensé: ‘de ninguna manera esto sucederá'. Pero, Floyddijo que sí”, afirmó Tyson en el comunicado mediante el que se anunció la pelea.

“Este encuentro es algo que ni el mundo ni yo jamás pensamos que sucedería o podría suceder. Sin embargo, el boxeo ha entrado en una nueva era de lo impredecible, y este combate es tan impredecible como se puede. Todavía no puedo creer que Floyd realmente quiera hacer esto. Va a ser perjudicial para su salud, pero él quiere hacerlo, así que está firmado y va a suceder”, añadió Tyson.