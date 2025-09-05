▲ La bielorrusa sigue en camino de refrendar la corona en Flushing Meadows. Foto Ap

De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. a12

La bielorrusa Aryna Sabalenka frustró la anhelada vendetta de la estadunidense Jessica Pegula y se clasificó a la final del US Open, donde defenderá el título frente a la ganadora de la otra llave entre la japonesa Naomi Osaka y la estadunidense Amanda Anisimova.

Sabalenka, número uno mundial, salió airosa de la primera semifinal disputada ayer, donde levantó un set en contra para imponerse por 4-6, 6-3 y 6-4 a Pegula, a quien ya había derrotado en la final del año pasado en Nueva York.

A diferencia de aquella ocasión, cuando Pegula debutaba en una final de Grand Slam a los 31 años, Sabalenka necesitó esta vez toda su potencia y su sangre fría para prevalecer en un tenso final.

La neoyorquina Pegula, barrida el año pasado en dos sets, se apropió esta vez del primer parcial y también tuvo cuatro pelotas de break para igualar el marcador en el tercero.

“No sé cómo lo hice. Estaba rezando internamente y esperando lo mejor”, dijo Sabalenka.

“Tuve que trabajar muy duro para conseguir esta victoria. Ella jugó un tenis increíble como siempre”, reconoció la bielorrusa, quien celebró con un sonoro rugido al convertir su tercera pelota de partido.

Sabalenka, de 27 años, quiere cerrar la temporada con un título de Grand Slam después de sus caídas en las finales del Abierto de Australia y Roland Garros y en las semifinales de Wimbledon.

Asimismo, sigue en ruta para ser la primera campeona en revalidar el título en Flushing Meadows desde los tres seguidos de Serena Williams entre 2012 y 2014.

Como suele ocurrir cuando salta a la pista, esta semifinal estuvo siempre en la explosiva raqueta de la bielorrusa, quien conectó 43 golpes ganadores, su récord en el torneo, y también cometió 27 errores no forzados.