Viernes 5 de septiembre de 2025, p. a12
La bielorrusa Aryna Sabalenka frustró la anhelada vendetta de la estadunidense Jessica Pegula y se clasificó a la final del US Open, donde defenderá el título frente a la ganadora de la otra llave entre la japonesa Naomi Osaka y la estadunidense Amanda Anisimova.
Sabalenka, número uno mundial, salió airosa de la primera semifinal disputada ayer, donde levantó un set en contra para imponerse por 4-6, 6-3 y 6-4 a Pegula, a quien ya había derrotado en la final del año pasado en Nueva York.
A diferencia de aquella ocasión, cuando Pegula debutaba en una final de Grand Slam a los 31 años, Sabalenka necesitó esta vez toda su potencia y su sangre fría para prevalecer en un tenso final.
La neoyorquina Pegula, barrida el año pasado en dos sets, se apropió esta vez del primer parcial y también tuvo cuatro pelotas de break para igualar el marcador en el tercero.
“No sé cómo lo hice. Estaba rezando internamente y esperando lo mejor”, dijo Sabalenka.
“Tuve que trabajar muy duro para conseguir esta victoria. Ella jugó un tenis increíble como siempre”, reconoció la bielorrusa, quien celebró con un sonoro rugido al convertir su tercera pelota de partido.
Sabalenka, de 27 años, quiere cerrar la temporada con un título de Grand Slam después de sus caídas en las finales del Abierto de Australia y Roland Garros y en las semifinales de Wimbledon.
Asimismo, sigue en ruta para ser la primera campeona en revalidar el título en Flushing Meadows desde los tres seguidos de Serena Williams entre 2012 y 2014.
Como suele ocurrir cuando salta a la pista, esta semifinal estuvo siempre en la explosiva raqueta de la bielorrusa, quien conectó 43 golpes ganadores, su récord en el torneo, y también cometió 27 errores no forzados.
Sabalenka asestó el primer break del encuentro y avanzó 4-2, antes de cometer una doble falta que abrió la puerta a cuatro juegos seguidos con los que Pegula se anotó el primer set.
Tras reflexionar en el descanso, una furiosa Sabalenka tomó rápidamente el control del segundo set con una lluvia de misiles.
La estadunidense tuvo opciones para alargar el parcial, pero no encontró resquicios para quebrar el afilado servicio de su rival.
Sabalenka siguió en modo de demolición al inicio del tercer set, con un break inicial y un segundo juego en blanco.
Pero el bombardeo fue perdiendo efectividad y permitió un último conato de remontada de Pegula empujado por los 23 mil aficionados.
Contrario a otras fatídicas noches en Nueva York, como su derrota en la final de 2023 ante Coco Gauff, Sabalenka manejó la presión con maestría y resistió cuatro pelotas de break con golpes de alta precisión.
La grada apretó al verla fallar sus dos primeras pelotas de partido en posiciones muy favorables, pero en la siguiente Sabalenka selló el regreso a su tercera final consecutiva.
Por otro lado, medios locales informaron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá el próximo domingo a la final mascu-lina, en la que sería su primera aparición en el torneo desde 2015.
La última vez que el mandatario asistió al Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, donde fue abucheado por los fanáticos, durante su primera campaña presidencial para presenciar un partido de cuartos de final entre las hermanas Serena y Venus Williams.
(Con información de Ap)