La pugilista olímpica Citlalli Ortiz, en 75 kilogramos, cayó en la primera ronda
Viernes 5 de septiembre de 2025, p. a11
La delegación mexicana comenzó con dos victorias y cuatro derrotas en el Campeonato Mundial de Boxeo que se disputa en Liverpool, Inglaterra, el cual sirve de preparación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
El oaxaqueño Bryan Owen Ortiz (55 kilogramos), recién ganador de bronce en el Challenger de la República Checa, y el duranguense Hugo Barrón (65 kg) tuvieron un debut victorioso al imponerse por 5-0 al belga Amir Mohammadi y al checo Maxim Redl, respectivamente, en las rondas preliminares.
La boxeadora olímpica Citlalli Vanessa Ortiz (75 kg), Abel Álvarez (70 kg), Jesús Talamantes (90 kg) y Emiliano Dávila (60 kg) tuvieron un debut gris al caer en la primera ronda y se despidieron del certamen.
Ortiz llegó al torneo con su reciente título de los 80 kilogramos en el World Boxing Challenge que se llevó a cabo en República Checa y con la esperanza de sumar otro cetro a su carrera.
Sin embargo, la pugilista mexicana se midió ante la italiana Melissa Gemini, quien supo detener sus golpes y respondió para vencerla por 4-1.
El boxeo es una de las cartas fuertes para México en la próxima justa veraniega. Está dentro de los deportes que más medallas le ha dado al país con 14. La más reciente fue la plata que se llevó el sinaloense Marco Verde en París 2024.
Luego del anuncio de World Boxing como nuevo organismo rector del boxeo en los Juegos Olímpicos y en la organización de este primer mundial, los tricolores que restan deberán pasar las siguientes rondas para pelear por una medalla en la semifinales, que se llevarán a cabo a partir del 13 de septiembre y así seguir su preparación para Los Ángeles.
El certamen se ha visto envuelto en la polémica debido a los exámenes de género que dejaron fuera a las monarcas olímpicas Imane Khelif y Lin Yu-ting.