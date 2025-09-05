De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. a11

La delegación mexicana comenzó con dos victorias y cuatro derrotas en el Campeonato Mundial de Boxeo que se disputa en Liverpool, Inglaterra, el cual sirve de preparación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El oaxaqueño Bryan Owen Ortiz (55 kilogramos), recién ganador de bronce en el Challenger de la República Checa, y el duranguense Hugo Barrón (65 kg) tuvieron un debut victorioso al imponerse por 5-0 al belga Amir Mohammadi y al checo Maxim Redl, respectivamente, en las rondas preliminares.

La boxeadora olímpica Citlalli Vanessa Ortiz (75 kg), Abel Álvarez (70 kg), Jesús Talamantes (90 kg) y Emiliano Dávila (60 kg) tuvieron un debut gris al caer en la primera ronda y se despidieron del certamen.

Ortiz llegó al torneo con su reciente título de los 80 kilogramos en el World Boxing Challenge que se llevó a cabo en República Checa y con la esperanza de sumar otro cetro a su carrera.