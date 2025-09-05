Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. a11

Madrid. Ni el aumento de los efectivos policiales para evitar protestas y altercados, ni el incremento del perímetro de seguridad en la meta de salida, impidieron que los miembros del equipo ciclista Israel Premier Tech, financiado por el empresario canadiense y sionista Sylvan Adams, escucharan de nuevo consignas en su contra a la salida de la duodécima etapa de la Vuelta ciclista a España, como “¡expulsión de la competición”, “no es una guerra, es un genocidio” y “Palestina libre”.

Después de que en el recorrido anterior, el que terminó en la ciudad de Bilbao, se tuvo que neutralizar el final por las protestas y paralizar la carrera, continúa abierto el debate sobre la presencia de este equipo ciclista que, aunque es una entidad privada, representa según sus detractores al Estado de Israel y la espiral criminal del gobierno de Benjamín Netanyahu contra el pueblo palestino, más aún cuando el propio Adams es amigo íntimo del presidente israelí y defiende abiertamente la estrategia de aniquilación del pueblo palestino.

Después de que centenares de personas, que portaban banderas palestinas, irrumpieron en el final de la etapa en Bilbao al grito de “Israel genocida”, todas las miradas se pusieron sobre el equipo ciclista Israel Premier Tech, liderado por el director deportivo Oscar Guerrero, un español de origen navarro y con una amplia trayectoria en el mundo del ciclismo.

El total de deportistas en plantilla son 30, que proceden de diversos países como Estados Unidos, Alemania, Australia, Kazajistán, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Francia, Bélgica e Italia, entre otros. Y de nacionalidad israelí sólo hay dos: el velocista Itamar Einhorn y el escalador Nadav Raisberg.

Pero el grueso de su financiación procede de las empresas de Sylvan Adams, amigo personal de Netanyahu y declarado sionista, quien se volcó en la creación del equipo ciclista por su propia pasión por este deporte, que él mismo práctica asiduamente. El empresario de origen canadiense, que reside en Tel Aviv desde 2015, es hijo de un sobreviviente del Holocausto que vivió hasta los 100 años y del que heredó una de las empresas inmobiliarias más importantes de Canadá, Iberville Developments.

Desde el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, se ha mostrado partidario de las acciones de su gobierno en Gaza, Líbano, Siria y Yemen. Incluso ha sido explícito en algunas declaraciones, como cuando afirmó que Israel está “fracasando miserablemente” en la guerra mediática contra Hamas.

Y añadió que “en la guerra física hemos hecho milagros con cosas que parecen ciencia ficción, pero en la guerra de las comunicaciones estamos fracasando miserablemente. La situación se está poniendo cada vez peor para nosotros”.