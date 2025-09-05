De la redacción

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. a10

Uruguay, Paraguay y Colombia sellaron su pase directo al Mundial 2026 en la penúltima fecha de las eliminatorias, al tiempo que Venezuela y Bolivia buscarán por el repechaje concretar el sueño. La jornada quedó marcada por un episodio emotivo después de que Lionel Messi disputó el último partido con Argentina en el estadio Monumental.

Los uruguayos golearon en el estadio Centenario por 3-0 a Perú, que ya estaba eliminado, con tantos de Rodrigo Aguirre (14), Giorgian de Arrascaeta (58) y Federico Viñas (80). Así, los charrúas disputarán por quinta ocasión consecutiva un Mundial ahora bajo el mando de Marcelo Bielsa, quien celebró clasificar a su tercera selección tras conseguir la misma hazaña con Argentina en 2002 y Chile en 2010.

Paraguay empató sin goles con Ecuador, pero fue suficiente para que retornara a un Mundial después de 16 años.

Colombia también reaparecerá en un certamen mundialista, después de quedar fuera de Qatar, al imponerse 3-0 ante Bolivia con goles de su estrella internacional James Rodríguez (31), Jhon Córdoba (74) y Juan Fernando Quintero (83).

Las tres selecciones sudamericanas que consiguieron su pase se suman a México, Estados Unidos, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Irán, Argentina, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur, Australia, Brasil y Ecuador.