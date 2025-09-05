Viernes 5 de septiembre de 2025, p. a10
Uruguay, Paraguay y Colombia sellaron su pase directo al Mundial 2026 en la penúltima fecha de las eliminatorias, al tiempo que Venezuela y Bolivia buscarán por el repechaje concretar el sueño. La jornada quedó marcada por un episodio emotivo después de que Lionel Messi disputó el último partido con Argentina en el estadio Monumental.
Los uruguayos golearon en el estadio Centenario por 3-0 a Perú, que ya estaba eliminado, con tantos de Rodrigo Aguirre (14), Giorgian de Arrascaeta (58) y Federico Viñas (80). Así, los charrúas disputarán por quinta ocasión consecutiva un Mundial ahora bajo el mando de Marcelo Bielsa, quien celebró clasificar a su tercera selección tras conseguir la misma hazaña con Argentina en 2002 y Chile en 2010.
Paraguay empató sin goles con Ecuador, pero fue suficiente para que retornara a un Mundial después de 16 años.
Colombia también reaparecerá en un certamen mundialista, después de quedar fuera de Qatar, al imponerse 3-0 ante Bolivia con goles de su estrella internacional James Rodríguez (31), Jhon Córdoba (74) y Juan Fernando Quintero (83).
Las tres selecciones sudamericanas que consiguieron su pase se suman a México, Estados Unidos, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Irán, Argentina, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur, Australia, Brasil y Ecuador.
Despedida de Messi
En el estadio Monumental, Lionel Messi rompió en llanto al salir a la cancha acompañado de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, entre ovaciones de la afición. “Siento muchas cosas, poder terminar acá, lo que siempre soñé, poder festejar con mi gente”.
La Pulga fue protagonista en el juego al marcar un doblete (39 y 80) para que Argentina derrotara 3-0 a Venezuela.
En Europa, Alemania, la cuatro veces campeona del mundo, comenzó su camino rumbo al Mundial 2026 con complicaciones tras caer 2-0 frente a Eslovaquia, derrota que dispara las alarmas, mientras que España debutó en las eliminatorias de la UEFA con una victoria 3-0, sin sobresaltos, sobre Bulgaria.
Países Bajos, que había ganado sus dos primeros compromisos, sufrió un tropiezo al empatar 1-1 en casa contra Polonia. La Bélgica de Rudi Garcia goleó 6-0 a Liechtenstein.