Viernes 5 de septiembre de 2025, p. a10

Cuando falta menos de un año para el Mundial 2026, México se quedó sólo con cinco representantes en Inglaterra, Italia y España tras el cierre de fichajes de las principales ligas europeas, al tiempo que Edson Álvarez, uno de los referentes del Tricolor, jugará en Turquía con el Fenerbahçe y el veterano Guillermo Ochoa continúa sin equipo.

“Es lamentable que haya tan pocos mexicanos (en estas ligas), pero la selección nunca ha dependido de los jugadores internacionales, su fuerte han sido los talentos locales. Es un escenario que ya se conoce aunque no debe ser tomado como pretexto”, apuntó el técnico Raúl Potro Gutiérrez, quien fue campeón del mundo con el Tri Sub-17 en 2011.

En el panorama de los mexicanos en Europa llama la atención Edson Álvarez, quien dejó al West Ham de Inglaterra, considerada la mejor liga del mundo, para ser parte del Fenerbahçe, segundo máximo ganador y subcampeón de Turquía.

“Lo importante para Edson es que esté jugando. La liga turca tiene su dificultad, no se compara con la Premier, una liga que compite y bien, pero Álvarez tiene un gran bagaje que será importante en sus aspiraciones con la selección, él ha demostrado mucho y tiene experiencia”, señaló Gutiérrez.

Guillermo Ochoa también ha atraído los reflectores debido a la incertidumbre en su carrera. El arquero de 40 años y quien es considerado para el Tricolor, está sin equipo tras no renovar con el AVS Futebol de Portugal; versiones señalan la posibilidad de que llegue a la Liga MX.

“Ochoa podría ser una excepción a la regla, tiene mucha experiencia, pero debe tener equipo, lo importante es tener una participación. Su conocimiento puede darle argumentos a Javier Vasco Aguirre para convocarlo, más como guía en el vestidor”, agregó el Potro.