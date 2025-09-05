▲ Los campeones Leones Negros de la UdeG fueron uno de los clubes demandantes. Foto @LeonesNegrosCF

Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. a10

Luego de varios meses de incertidumbre, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) anunció ayer su decisión de rechazar la apelación presentada por seis clubes de la Liga de Expansión contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en relación con la solicitud para la inmediata reinstauración del sistema de ascenso y descenso en la Liga Mx.

La demanda de los clubes Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, CD Mineros de Zacatecas, Venados FC y Leones Negros de la UdeG, interpuesta el 19 de mayo de este año, pedía el restablecimiento del ascenso y el descenso en la actual temporada 2025-2026, después de que la FMF confirmó en abril pasado que seguirían cancelados en esta campaña.

La FMF suspendió el ascenso y el descenso por seis temporadas en 2019-2020, durante la pandemia de covid-19, por lo que la querella entre el organismo y los clubes giraba en torno a la campaña en la que debía regresar este sistema.

En un inicio, la apelación fue presentada por 10 equipos; sin embargo, los clubes CF Atlante, Cimarrones de Sonora FC, Alebrijes de Oaxaca FC y Jaiba Brava se retiraron del proceso.

“El 28 de agosto de 2025 se celebró una audiencia presencial en Ciudad de México. Tras examinar las pruebas, la Formación Arbitral confirmó que la FMF había determinado suspender el sistema hasta el cierre de la temporada 2025-2026 y que la Federación informó debidamente a los clubes cuando se tomó la decisión. En consecuencia, la apelación es rechazada”, informó el TAS en un comunicado de prensa.