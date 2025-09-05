De la Redacción

Viernes 5 de septiembre de 2025

La edición 33 de la Feria Internacional del Libro Monterrey (Filmty) se efectuará del 11 al 19 de octubre y reunirá a más de 700 autores de 12 países en un programa que incluye poesía, ciencia ficción y literatura infantil.

Las letras de Colombia, país invitado en esta ocasión, estarán representadas por Pilar Quintana, Andrea Cote, Tania Ganitsky, Rodrigo Bastidas, Lina María Parra, Laura Ortiz y Mario Mendoza, así como por editoriales independientes, según un comunicado.

Durante la feria se presentará la Biblioteca de Escritoras Colombianas, curada por Pilar Quintana, que reúne la obra de 105 autoras de narrativa, poesía, ensayo y periodismo de esa nación, desde la época colonial y hasta el siglo XX.

Al encuentro editorial, que espera una asistencia superior a las 315 mil personas, vienen el Frente Cumbiero, Candelazos Tropicales y el Coro de la Universidad de los Andes, así como un ciclo de cine de terror colombiano y una instalación de videoarte.

Carmen Junco, presidenta de la Filmty, comentó que cada edición “construye vínculos, cultiva el pensamiento crítico y conecta a personas de todas las edades y culturas, demostrando cómo la cultura puede transformar realidades”.

Muestra de una tradición

En tanto, Henoc de Santiago, director de la feria, refirió que “contar con Colombia como país invitado permite mostrar en Monterrey la fuerza de su tradición literaria y su experiencia en promoción de la lectura, consolidándola como espacio de intercambio cultural y académico de alcance internacional”.