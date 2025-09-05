Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 5

Se dice que uno de los remedios para curar la tiricia, o enfermedad del alma, es recoger flores blancas y tirarlas en un río. Flores blancas (Cuando llorar no se puede), obra unipersonal de la bailarina Paula Villaurrutia, habla de ese tema universal, ya que “todo ser humano ha pasado por situaciones de tristeza o ansiedad”.

Aunque ese estado en que se entristece el corazón es bien conocido en comunidades y pueblos originarios, la coreógrafa se basó en el texto La tiricia, de Rubén Luengas, músico oaxaqueño oriundo de la región mixteca. Villaurrutia tiene familia en Guerrero, donde “es muy común decir: ‘anda tiriciento’”.

Estrenada en 2018, Flores blancas, que surge de algunos géneros de la danza tradicional, pero desde un abordaje contemporáneo, vuelve a pisar los escenarios, ahora en los recién reactivados teatros Legaria y Tepeyac. Hacia ese efecto, Villaurrutia respondió a la convocatoria Escenarios IMSS-Cultura, y su coreografía fue una de las 100 propuestas de teatro y danza elegidas para presentarse.

Villaurrutia, miembro actual del Sistema Nacional de Creadores de Arte, se formó dentro de la danza folclórica. También se interesó por los géneros tradicionales, con la idea que la folclórica ya es una danza escénica y académica. Sin embargo, los géneros tradicionales son “los que siguen vivos en diferentes culturas, comunidades y regiones”. Fue a partir de su acercamiento a estas “dos visiones” que comenzó a formular una propuesta con la idea de tocar temáticas “humanas, emocionales, además de buscar una voz propia”.

La artista es autora de varias obras en las que habla desde un “abordaje escénico contemporáneo”, sin olvidarse de estos lenguajes tanto folclóricos como tradicionales que son los que me gustan y que ejercí desde temprana edad”. Como bailarina, participó en compañías folclóricas; sin embargo, en cierto momento sintió la necesidad de “compartir mis mundos”. Fue cuando empezó a trabajar sola.

“Ya no me sentía identificada con aquellas estéticas nacionalistas y folclóricas que suceden principalmente en las compañías. Quería contar historias sin olvidar aquellos lenguajes y géneros que son de mi agrado.

“Desde allí emprendí esta búsqueda en la que procuro alejarme de los discursos y la representación, en favor de lo que quiero contar como intérprete. No me interesa decir que así se baila en Veracruz, Jalisco o Guerrero; sin embargo, sí utilizo estos géneros, aunque desde un conocimiento y una interiorización de ellos.”