Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 4

Como un homenaje a la pintora surrealista Remedios Varo, la compañía Teatro Estelar, en coproducción con Teatro Gravitacional, presenta hoy una única función del montaje El tejido de los sueños, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Esta obra multidisciplinaria ofrece una experiencia inmersiva que recrea la fascinante cosmovisión de la artista por medio de la fusión de teatro, danza, poesía, música original, proyecciones de video y arte circense.

La propuesta sigue a La Novicia en un viaje iniciático de transformación, cuando un gato de otra dimensión se lleva un hilo del manto terrestre que borda. Esta travesía personal, cargada de simbolismo, traza un paralelismo metafórico con la vida de Varo, y destaca su experiencia de exilio durante la guerra en España y su culminación como artista en México.

En entrevista con La Jornada, la directora y dramaturga Ana Sofía Vázquez indicó que la obra es un homenaje a Remedios Varo, “mujer de imaginación desbordante que luchó por su reconocimiento. El montaje refleja esta mirada femenina que denuncia la injusticia social y de género, creando un mundo fantástico e inclusivo donde todos los seres tienen un lugar”.

Explicó que El tejido de los sueños surgió hace unos cinco años, cuando se preguntó cómo serían los cuadros de Remedios Varo si fueran tridimensionales. “Fue un proceso muy intuitivo. Me basé en la idea de que los cuadros de la artista son como puertas o ventanas a otros mundos, y quería explorar cómo se podrían abrir esas puertas y viajar a través de esos mundos.