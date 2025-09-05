▲ Más vale morir fue ideada como una obra que incorpora el corrido y más música tradicional mexicana, así como el habla coloquial de los personajes en el mundo de los cárteles. Foto Sergio Carreón Ireta

Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 3

Un Agamenón adaptado al ambiente del narco en México, poesía en lenguas originarias y el tema del cultivo como elemento crucial en el país son los ejes de tres obras que la Compañía Nacional de Teatro (CNT) estrenará en los últimos meses de 2025.

Las propuestas de la agrupación teatral, que incorporan las tradiciones populares, son las obras Más vale morir, dirigida por Richard Viqueira; La cumbia del pantano, encabezada por Aurora Cano y protagonizada por Julieta Egurrola y Daniel Giménez Cacho, y Radio Masewal, del director Simón Franco, en siete lenguas nacionales.

Aurora Cano, directora artística de la CNT, comentó en conferencia que los montajes están inscritos en las líneas que trabaja esa agrupación: el repertorio universal desde las miradas contemporáneas; la creación nacional hasta la actualidad y la investigación sobre la multiculturalidad de México.

Richard Viqueira explicó que Más vale morir fue desarrollada como un musical que incorpora el corrido y más música tradicional mexicana, así como el habla coloquial de los personajes en el mundo de los cárteles mexicanos.

El director se planteó cómo trabajaría la coreógrafa Pina Bausch en el rancho, con Sinaloa de ubicación: “¿qué pasa si en esta realidad ocupamos el criterio de Bausch que es teatro danza y lo insertamos en un país de gente con botas y ranchero?”

También echa mano del coro griego y los protagonistas que se desprenden de ese grupo, que está en el origen de la tragedia. “Quería que se recuperara ese aspecto, no de la manera tradicional, sino como en un baile, donde la gente está reunida, y uno de ellos sale a dar sus comentarios y luego regresa a la multitud”.

Se trata de la segunda parte del proyecto Espiral, que integra cuatro capítulos con directores distintos, el mismo elenco y espacio, y una historia que ya fue contada por los dramaturgos griegos Esquilo, Eurípides y Sófocles.

Tendrá temporada del 25 de septiembre al 14 de diciembre en la sala Héctor Mendoza (Francisco Sosa 159, alcaldía Coyoacán). La entrada es libre con registro previo en el correo [email protected].