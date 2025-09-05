Merry MacMasters

Para la escritora y feminista de origen nigeriano Chimamanda Ngozi Adichie, radicada en Estados Unidos, el fenómeno migratorio debería enmarcarse “en el contexto de la acción de soñar. Las personas dejan sus hogares porque sueñan con algo más. Resulta horrendo que quienes se atrevieron a soñar con algo mejor sean criminalizadas y tratadas de manera inhumana”.

La más reciente novela de Ngozi Adichie (Abba, Enugu, 1977), Unos cuantos sueños (Random House), fue presentada ayer en conferencia de prensa virtual coincidiendo con su traducción al español y su salida al mundo hispanoparlante. Con este libro, la escritora regresa a la ficción después de 12 años y del éxito de su novela anterior, Americanah (2013).

El libro tiene que ver con “cómo vivimos, cómo nos imaginamos las vidas que pudimos haber tenido, quiénes pueden soñar, cuáles sueños respetamos y qué significa soñar, especialmente como mujer”.

La novela también tiene mucho que ver con las vidas interiores de las mujeres y sus complejidades. Este es un libro sin reparo acerca de las mujeres, “aunque no sea sólo para ellas”.

Todas las novelas de Ngozi Adichie significan mucho para ella; “sin embargo, ésta es diferente porque es la primera que escribo como persona madura, como madre, aunque también como alguien que ya no tiene padres, que fueron tan importantes para mi vida, y que perdí en 2020 y 2021, de manera inesperada. Fue a raíz de la muerte de mi madre que empecé a escribir esta obra.

“Me gusta decir que el espíritu de mi madre me ayudó a escribirla, aunque los personajes de la novela habían estado en mi cabeza durante años.”

De acuerdo con la autora, la tristeza de perder a sus familiares cercanos también afectó su manera de escribir: “Siempre segura de mí misma y de cómo debería ser el mundo. Sin embargo, la muerte de mis padres trajo una especie de incertidumbre que, por otro lado, puede ser buena para la creatividad. Esta novela es diferente porque hay cierta libertad en mi escritura. Mis frases son más largas y me doy gusto respecto de mi amor por la literatura. Todo esto es consecuencia de la tristeza, la idea de que la vida es corta y quién sabe qué traerá mañana. De modo que pude dejar el largo de la frase a mi gusto, aunque no hiciera avanzar el trama”.

A raíz de la pandemia de covid, el mundo se siente “descentrado”. Ya no es tan estable como podría ser en “lo político”, afirma. Esta situación “alimentó” el desarrollo de la novela. Aunque le cuesta trabajo hablar de la escritura como terapia, reconoce que “sí juega un papel en ayudar a lidiar con el dolor”. Cuenta que escribió la novela en un estado de “profundo dolor”, mas no se trata de un libro triste.