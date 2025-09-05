Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 6

Madrid. Un equipo de investigadores coliderados por el Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona identificó en animales un posible mecanismo para tratar la obesidad sin necesidad de reducir la ingesta de alimentos, mediante la activación de la grasa parda.

El estudio, publicado en la revista Nature Communications, señaló el “papel clave” de la neuritina 1, una proteína previamente vinculada al sistema nervioso que también se produce en el tejido adiposo pardo, donde actúa como un “potente impulsor” del gasto energético y la salud metabólica.

“Al aumentar los niveles de neuritina 1 específicamente en la grasa parda, observamos que los animales quemaban más energía, lo que ha ayudado a prevenir la acumulación de grasa”, explicó el colíder del trabajo, el profesor de la Universidad de Barcelona e investigador del Centro de Investigación Biomédica en Red Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (Ciberdem) Antonio Zorzano.

La neuritina 1, a diferencia de algunos fármacos actuales contra la obesidad y la diabetes que actúan suprimiendo el apetito, aumenta la quema de energía gracias a su función metabólica en la grasa parda especializada en la generación de calor mediante un proceso conocido como termogénesis.

Dicho proceso implica una quema de energía para mantener la temperatura corporal, especialmente en respuesta al frío, contexto en el que la neuritina 1 estimula la actividad mitocondrial y promueve la expresión de genes termogénicos.

Para activarlo, los científicos han usado un vector viral que promueve la sobrextensión de la neuritina 1 exclusivamente en las células grasas termogénicas, lo que se ha traducido en un aumento sostenido de la actividad metabólica sin afectar el consumo de alimentos ni la actividad física de los animales.

Mejoras significativas

Este impulso metabólico también se ha manifestado a través de mejoras “significativas” como una reducción del aumento de peso, una mejor sensibilidad a la insulina y una menor inflamación del hígado, incluso en animales alimentados con dietas ricas en calorías.

“Estos hallazgos apuntan a la neuritina 1 como un candidato terapéutico prometedor para tratar la obesidad y sus afecciones asociadas, como la diabetes tipo 2 y la enfermedad del hígado graso, a través de un mecanismo que difiere de los enfoques actuales”, subrayó la codirectora de la investigación del IRB Barcelona Manuela Sánchez-Feutrie.

Asimismo, los datos genéticos en humanos han mostrado una correlación entre la neuritina 1 y la susceptibilidad a la obesidad, lo que refuerza la “posible relevancia” del descubrimiento, que podría desembocar en una futura estrategia terapéutica.

Conclusiones “sólidas y fiables”

El profesor Rubén Cereijo Téllez destacó que el trabajo ha mostrado unas conclusiones “sólidas y fiables”, tras lo que recordó que recientes estudios en humanos han demostrado que las personas con más cantidad de tejido adiposo marrón tienen un menor riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2 o enfermedades cardiovasculares.

“Este descubrimiento, pues, nos revela por primera vez un interesante nuevo mecanismo mediante el cual el tejido adiposo marrón puede ser activado; incluso se demuestra que el tratamiento con neuritina-1 de células de tejido adiposo marrón en sí es suficiente como para activar su función ‘quemagrasas’ en modelos experimentales”, señaló Cereijo.