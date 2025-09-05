Alma E. Muñoz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 29

En la capital del país y estado de México “estamos haciendo un diagnóstico puntual para atender con soluciones eficaces los problemas” que provocan las inundaciones por lluvias, aseguró el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales.

Señaló que hay diversas causas que las ocasionan, entre ellas hundimientos, fracturas en los sistemas de drenaje, fugas y raíces de árboles.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que en Tlalpan, donde fue jefa delegacional, hay zonas que no tienen drenaje, sino fosas sépticas, y “cuando llueve muchísimo hay pozos de absorción que hay que desazolvar permanentemente”.

Mencionó que “cuando llueve con tantos milímetros de agua los sistemas adicionales a desarrollar” en la capital del país “para uno o dos días son muy grandes”.

A veces “no se tienen todos los recursos para poderlo hacer; entonces, se van priorizando las obras”, agregó.

Pero la ciudad y la zona metropolitana, continuó la Presidenta, “tienen una inversión billonaria, yo diría en todos los sistemas de drenaje”.