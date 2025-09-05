▲ Comerciantes y artesanos mazahuas bloquearon 20 de Noviembre e Izazaga, en el Centro, para exigir que se les den espacios de venta para sus productos. Foto Luis Castillo

Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 29

En los 11 meses de gestión de la actual administración, en la Ciudad de México se han registrado 2 mil 761 movilizaciones sociales en vialidades, accesos carreteros, planteles escolares y exteriores de oficinas gubernamentales, lo que implica un promedio de ocho manifestaciones diarias.

De acuerdo con datos del primer Informe de gobierno, del total de expresiones públicas, 44 por ciento corresponden al ámbito federal, 40 por ciento al local y 16 por ciento a las 16 alcaldías.

Las demandas de índole laboral ocupan el primer lugar, con 23 por ciento, seguidas de los permisos para ejercer el comercio ambulante en la vía pública por organizaciones indígenas, con 11 por ciento.

Acceso a la justicia, educación, infraestructura hídrica, incorporación a programas de vivienda, tenencia de la tierra, medio ambiente, programas sociales y cuestiones legislativos son otros temas motivo de las movilizaciones.

A diferencia de otros años, en esta ocasión se protagonizaron manifestaciones a favor de la paz en Palestina y Ucrania.

La participación de mujeres en estas expresiones públicas comprendió 45 por ciento, y de hombres 46 por ciento, mientras en el resto, 9 por ciento, se trató de menores de edad.

En este periodo, la modalidad que más utilizaron las personas que se expresaron en la vía pública fueron las concentraciones en vialidades secundarias, con 46 por ciento; bloqueos, 29 por ciento, y marchas, 8 por ciento. El resto se relacionó con expresiones públicas que no involucraron la obstrucción de alguna vialidad o caravanas.