Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 28

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, dijo que han logrado limitar y mermar las operaciones delictivas de grupos organizados asentados en la capital del país, lo que se ha reflejado en la disminución de homicidios, que en 2018 se encontraban al alza.

En un mensaje a medios, el jefe de la policía capitalina refirió que a la capital le ha funcionado que continúe la estrategia de seguridad que se comenzó desde la administración de la hoy presidenta de la República Claudia Sheinbaum, y que permanece con la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Se ha dado continuidad a estrategias que han sido útiles para mermar a estas organizaciones, para impactarlas y limitar su capacidad operativa, limitar su capacidad para ejercer violencia, y parte de ello se ha visto reflejado en la disminución de los índices de homicidios, sin duda”, expresó.

A dos años del inicio de su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Vázquez Camacho aseguró que esto no ha finalizado, sino que es un trabajo día a día, por lo que los elementos policiales constantemente realizan acciones en contra de generadores de violencia.

Al mermar las capacidades de generar violencia por los grupos organizados, comentó que en los años recientes se ha mostrado una reducción de 50 por ciento en los homicidios.