Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 28

En agosto, 11 personas fueron detenidas como parte del combate al robo de autopartes, vehículos y objetos en el interior de automotores estacionados en las demarcaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez.

En un balance realizado por la policía capitalina, refirió que en la colonia Roma Norte los oficiales detuvieron a dos hombres de 35 y 20 años de edad, quienes formaban parte de un grupo delictivo dedicado al robo de autopartes y al narcomenudeo.

Los sujetos presuntamente robaron un vehículo en la misma zona; al detenerlos, se les aseguraron 184 dosis de aparente mariguana, dos teléfonos celulares y el automotor.

En las colonias Roma Sur e Hipódromo Condesa fueron apresados siete sujetos, quienes posiblemente sustrajeron autopartes como espejos, calaveras y tapones de vehículos estacionados en la vía pública.