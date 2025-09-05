Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 28
En agosto, 11 personas fueron detenidas como parte del combate al robo de autopartes, vehículos y objetos en el interior de automotores estacionados en las demarcaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez.
En un balance realizado por la policía capitalina, refirió que en la colonia Roma Norte los oficiales detuvieron a dos hombres de 35 y 20 años de edad, quienes formaban parte de un grupo delictivo dedicado al robo de autopartes y al narcomenudeo.
Los sujetos presuntamente robaron un vehículo en la misma zona; al detenerlos, se les aseguraron 184 dosis de aparente mariguana, dos teléfonos celulares y el automotor.
En las colonias Roma Sur e Hipódromo Condesa fueron apresados siete sujetos, quienes posiblemente sustrajeron autopartes como espejos, calaveras y tapones de vehículos estacionados en la vía pública.
En la alcaldía Benito Juárez se detuvo a dos hombres, uno de 46 años de edad, de nacionalidad colombiana, y otro de 28 años, en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en el pueblo de Xoco.
Ahí, los uniformados recuperaron una computadora portátil, dos juegos de audífonos inalámbricos, cuatro tijeras metálicas, una linterna metálica, un desarmador, una lima metálica y tres teléfonos celulares.
De acuerdo con las indagatorias policiales, se supo que ambos sujetos forman parte de una célula delictiva que también opera en la colonia Roma, en la demarcación territorial Cuauhtémoc.
La Fiscalía General de Justicia abrió las carpetas de investigación correspondientes tras la detención de los sujetos para definir su situación jurídica.