Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 28

Ante un crecimiento de 77 por ciento en atenciones médicas por uso de cocaína y de 117.5 por ciento por otras sustancias alucinógenas en los pasados tres años, según actas e informes recabados en instituciones de salud, una decena de asociaciones de la sociedad civil presentaron la iniciativa Nadie puede solo. Por los jóvenes y la paz, como un espacio de encuentro, diálogo y acción para buscar soluciones a los problemas de adicciones y salud mental con la participación de los diferentes sectores de la sociedad y el gobierno.

Benjamín Córdova, de Procomún, añadió al diagnóstico que en ese mismo periodo, el consumo de alcohol por jóvenes de 15 a 19 años aumentó 21 por ciento y se detectó además que la edad en que menores comienzan a consumir bebidas alcohólicas es desde los 10 años, incluso ya con consumos problemáticos, en tanto que 90 por ciento de muertes relacionadas con drogas son de hombres.

En el primer foro realizado por el colectivo ayer en el auditorio Crescencio Ballesteros de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Eréndira Cruzvillegas Fuentes recordó que como presidente de Cauce Ciudadano –asociación que fundó hace 25 años–, en una reunión en 2002 del ya desaparecido Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), en el gobierno de Vicente Fox, advirtieron que veían como un grave problema en los barrios de la ciudad que venía el cártel de Sinaloa a reclutar a jóvenes para llevárselos como sicarios, y “se rieron de nosotros”.