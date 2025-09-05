▲ Campamento improvisado de vecinos desalojados del inmueble de República de Cuba 11, en el Centro Histórico, quienes expusieron en conferencia de prensa la ilegalidad de su expulsión. Foto Germán Canseco

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 27

A ocho días del desalojo en la calle República de Cuba 11, en el Centro Histórico, las familias expulsadas –que continúan viviendo a la intemperie, en camas improvisadas, bajo lonas y casas de acampar–, denunciaron que las acciones fueron ilegales, por lo que demandaron el respaldo de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, acusaron a Orlando Reyes Gómez, director de Concertación Política de la Secretaría de Gobierno, de justificar el accionar de la policía y de señalar supuestos vínculos de personas de bajos recursos con la delincuencia organizada durante una reunión el viernes pasado. “De nada sirve un funcionario competente si no tiene conciencia social”, reprocharon.

Al inicio, comentaron, las autoridades se mostraron activas al brindar apoyo, incluidos hospedajes en hoteles cercanos, los cuales se mantienen hasta ahora, pero los afectados continúan viviendo en la calle para resguardar sus pertenencias. Además, denunciaron que el beneficio de 4 mil pesos mensuales para rentas fue condicionado a fin de liberar la vialidad.

Por medio de un pliego petitorio de nueve puntos solicitaron a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el retorno inmediato al inmueble, acompañamiento legal para presentar denuncias penales y administrativas, la expropiación del predio, así como un esquema de vivienda social para adquirirlo de manera justa mediante un crédito.