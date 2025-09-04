Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 13

Después del mediodía de ayer, dos protestas coincidieron en la explanada de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La primera contra el porrismo, el genocidio en Gaza y en demanda de una reforma universitaria integral. La segunda, de encapuchados vestidos de negro, que hicieron pintas y destrozos en rejas de las facultades de Ciencias, Contaduría, la Escuela Nacional de Trabajo Social y casetas de vigilancia.

En la marcha de mayor participación, estudiantes portaron mantas en las que se leía: “¡Fuera porros de la UNAM!”; ondearon banderas de Palestina y de la Organización Comunista Revolucionaria, y en una declaración recordaron que el 3 de septiembre de 2018 grupos porriles agredieron y golpearon a estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades.