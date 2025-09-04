Laura Poy y Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 13

A casi un año de que el Congreso aprobó la extinción de siete orga-nismos autónomos, incluida la Co-misión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), ésta no ha desaparecido. El pasado primero de agosto cambió su sede y el 19 se dio aviso en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Su nuevo domicilio, para efectos legales y administrativos, corresponde a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en avenida Universidad 1200, mientras el nombramiento de la maestra de Silvia Valle, presidenta de la Junta de Gobierno de Mejoredu, concluye este 30 de septiembre.

Trabajadores del organismo confirmaron a La Jornada que “sólo que quedan algunos compañeros del área administrativa, pero prácticamente ya todos estamos en casa. Desde finales de mayo pasado se fueron suspendiendo las actividades”.

El portal electrónico de la Mejoredu no ha actualizado el contenido desde el pasado 29 de mayo, cuando se emitió un comunicado sobre un taller de evaluación diagnóstica de aprendizajes de alumnos de educación básica. Aunque todavía es posible consultar y descargar el catálogo de publicaciones, elaboradas por la comisión, entre 2020-2025, que incluye diagnósticos, estudios especializados, documentos normativos y de trabajo, y programas de formación continua para docentes, entre otros.

A la fecha, destacaron ex tra-bajadores, el Congreso no ha emitido la ley reglamentaria para la extinción de este organismo autónomo ni ha desaparecido formalmente el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que era coordinado por la Mejoredu, como establecían las leyes reglamentarias del artículo tercero constitucional.