Jared Laureles y Daniel González

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 13

A 24 años del asesinato de la abogada y activista Digna Ochoa, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) no ha sido cumplida por el Estado mexicano: de las 14 medidas de reparación ordenadas hace cuatro años, sólo una ha sido ejecutada, denunciaron familiares y organizaciones defensoras de las garantías fundamentales que acompañan el caso.

Soledad Sánchez, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), dijo que sólo se ha cumplido con el reconocimiento de responsabilidad y la disculpa pública del Estado mexicano a la familia de la defensora, ultimada con un balazo en la cabeza en su despacho, en la Ciudad de México, el 19 de octubre de 2001.

En conferencia de prensa, exigieron el cumplimiento de las otras 13 medidas de reparación, algunas de las cuales no tienen ningún avance.

Más grave, dijo, los plazos estable-cidos por la Corte Interamericana para su cumplimiento ya vencieron.

Jesús Ochoa, hermano de Digna, reprochó que aun cuando la sentencia ordena que se reabra el caso y se indaguen “exhaustivamente” los hechos, hay “mucha omisión”.