Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 11

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ayer el Café Bienestar, que se compra a pequeños productores, preferentemente indígenas de localidades con rezago social de Oaxaca, Puebla, Veracruz y, sobre todo, la Montaña de Guerrero.

Se trata, dijo, de “un programa de comercio justo, de promoción de la agricultura agroecológica, a través de las Tiendas del Bienestar”, cuyas ganancias van a la Montaña.

Mediante una inversión de 59.4 millones de pesos, hasta ahora se ha hecho acopio de 913.56 toneladas de café cien por ciento mexicano, en beneficio de 6 mil 646 productores, informó. De ese total, 44 por ciento son mujeres y el resto hombres; 2 mil 779 pertenecen al programa Sembrando Vida.

María Luisa Albores, titular de Alimentación para el Bienestar, explicó que en la elaboración de este producto se trabaja con pueblos mixes, mixtecos, nahuas, otomíes, popolucas, tlapanacos y totonacos que pertenecen a 72 municipios con 465 localidades.

En la Montaña lo hacen directamente con 3 mil 150 pequeñas y pequeños productores, con una inversión de 33 millones de pesos.