Su elaboración beneficia a pequeños productores de comunidades rezagadas, afirma
Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 11
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ayer el Café Bienestar, que se compra a pequeños productores, preferentemente indígenas de localidades con rezago social de Oaxaca, Puebla, Veracruz y, sobre todo, la Montaña de Guerrero.
Se trata, dijo, de “un programa de comercio justo, de promoción de la agricultura agroecológica, a través de las Tiendas del Bienestar”, cuyas ganancias van a la Montaña.
Mediante una inversión de 59.4 millones de pesos, hasta ahora se ha hecho acopio de 913.56 toneladas de café cien por ciento mexicano, en beneficio de 6 mil 646 productores, informó. De ese total, 44 por ciento son mujeres y el resto hombres; 2 mil 779 pertenecen al programa Sembrando Vida.
María Luisa Albores, titular de Alimentación para el Bienestar, explicó que en la elaboración de este producto se trabaja con pueblos mixes, mixtecos, nahuas, otomíes, popolucas, tlapanacos y totonacos que pertenecen a 72 municipios con 465 localidades.
En la Montaña lo hacen directamente con 3 mil 150 pequeñas y pequeños productores, con una inversión de 33 millones de pesos.
“¡Miren qué bonito programa!”, exclamó ayer la presidenta Sheinbaum en la mañanera del pueblo, donde se exhibieron las tres presentaciones del café soluble, de 50, 90 y 205 gramos, que se venden en las Tiendas del Bienestar.
Destacó que en “La Montaña de Guerrero, (aunque) ha disminuido mucho la pobreza, todavía es una de las zonas más desprotegidas o con mayor pobreza en el país”, así que la ganancia se va directo a sus comunidades.
“Queremos llegar a 100 por ciento de los productores, porque eso significa reducción de la pobreza y más bienestar para ellos”, explicó.
Albores agregó que, entre otros, el café mejora la concentración y el estado de alerta; también disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, contribuye al control de peso y del metabolismo al aumentar el gasto energético y la oxidación de grasas.
“La cafeína estimula el sistema nervioso, lo que puede disminuir la fatiga y mejorar el rendimiento físico”, dijo.