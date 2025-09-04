Política
Para postularse a un cargo, Salinas Pliego debe pagar impuestos, dice la Presidenta
 
Periódico La Jornada
Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 10

Cualquier persona que se quiera postular a un cargo de elección popular debe cumplir sus obligaciones como ciudadano, que es pagar impuestos, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante versiones de que el empresario Ricardo Salinas Pliego podría ser candidato presidencial en 2030, expresó, “la gente que lo juzgue”, pero “que pague sus impuestos”.

Es tan sencillo como eso, aseveró, “que pague los impuestos que tiene que pagar, como todos los mexicanos y mexicanas”.

