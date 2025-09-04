Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 10

Cualquier persona que se quiera postular a un cargo de elección popular debe cumplir sus obligaciones como ciudadano, que es pagar impuestos, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante versiones de que el empresario Ricardo Salinas Pliego podría ser candidato presidencial en 2030, expresó, “la gente que lo juzgue”, pero “que pague sus impuestos”.