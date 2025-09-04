Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 10

Después de que la panista Kenia López Rabadán asumió la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que “se respetó la regla”.

A pregunta expresa, también aclaró que ella no instruyó para que Dolores Padierna fuera la vicecoordinadora de la bancada de Morena en ese recinto legislativo: “No, yo no me meto a eso, ni en quién es el presidente o vicepresidente ni el coordinador o la coordinadora ni la vicecoordinadora. Eso lo deciden los diputados”.

Añadió: “Bastante trabajo tenemos (como) para andar decidiendo quién es el vicecoordinador o coordinadora”.

Sobre la designación de López Rabadán, la mandataria explicó que la mesa directiva en la Cámara de Diputados “va turnándose: un año le toca al partido mayoritario, luego al que sigue y así. El siguiente año le tocará al Partido Verde, creo”.

En este caso “se respetó la regla, que está muy bien”.