Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 10

El senador de Morena y dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, sostuvo que el proceso de afiliación de integrantes del magisterio al partido mayoritario “va muy bien”, ya que cerca de un millón 300 mil profesores ya se adhirieron a ese órgano político “de forma libre, sin presiones ni coacciones”.

En entrevista colectiva en el Senado, expresó confianza en que al terminar el actual ciclo escolar se haya alcanzado la meta de que 5 millones de maestros y sus familias sean militantes de Morena.

Es prioridad del SNTE, expuso, porque considera que es necesario “sacar adelante el sentido humanista de Morena y de justicia social que hace muchos años los mexicanos estaban esperando”.

–¿No han encontrado reticencia de los maestros a afiliarse a Morena? –se le preguntó.

–Quizá de algunos, pero es libre. Es libre, y los maestros se identifican entre ellos y ya saben quiénes militan en el azul, quiénes en el verde, quiénes en el PT, por ejemplo, y se respeta –contestó.

El dirigente del SNTE insistió: “Creo que en este ciclo escolar podremos llegar a la meta que mencionamos. Y hay mucho ánimo en los compañeros, en las compañeras, por participar”. Resaltó que el alto perfil académico de los profesores (ya que 100 por ciento cuenta con licenciatura, 70 por ciento con maestría y el resto tiene doctorado o lo está cursando) hace infructuoso cualquier intento de coacción.