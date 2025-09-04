Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025, p. 10

En los últimos 12 meses, el gobierno federal determinó amnistiar a 479 personas privadas de la libertad, de las cuales 411 están en proceso de ser liberadas y el resto de casos están en revisión del Poder Judicial, destaca un informe enviado al Senado por la Secretaría de Gobernación.

El Informe 2025 de la Comisión de Amnistía detalla que entre los propuestos para obtener el perdón y salir de prisión hay 44 indígenas y 35 ciudadanos extranjeros que estaban recluidos en penales de Sinaloa, Ciudad de México y Chiapas.

La mayoría de los 411 obtuvieron el beneficio que les permitirá recobrar la libertad y sus derechos políticos y civiles por ser población en situación de pobreza y vulnerabilidad; 11 por discapacidad permanente, 10 por haber delinquido bajo indicación, seis por robo simple sin violencia, cinco por discriminación, dos por consumo de drogas y uno por haber sido obligado a cometer un ilícito por grupos de la delincuencia organizada.

Del total de 479 reclusos que el gobierno federal considera que deben ser amnistiados, 444 son mexicanos, y los demás, de otras nacionalidades. Hay 12 ecuatorianos, 10 colombianos, ocho guatemaltecos, dos peruanos, un salvadoreño, otro de Honduras y un ciudadano de Estados Unidos.

Asimismo, de los indultos concedidos por el gobierno federal entre agosto de 2024 y el mes pasado, 159 son mujeres, 319 son hombres y una persona pertenece a la diversidad sexual.